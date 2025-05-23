«Ante la inacción de Illa y Guaita, la gente de Junts hacemos propuestas de futuro»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La gira del Junts s'explica efectuó ayer su primera parada en el Camp de Tarragona. Lo hizo en Reus, de la mano del secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull; el diputado en el Congreso, Josep Maria Cruset; y la portavoz de Junts per Reus, Teresa Pallarès, ante una sala de la lámpara del Círcol llena y con el objetivo de acercar al conjunto de la población el modelo que defiende.

La jefa de la oposición aseveró que Reus y Cataluña están pasando por un momento «muy complejo» en que «el gobierno no lidera, no tiene proyecto, se mueve por inercia». Pallarès criticó que ante la «inacción» de Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y Sandra Guaita, alcaldesa de Reus, «estamos nosotros, la gente de Junts, que hacemos propuestas de futuro» y que «somos alternativa a la desidia».

A su vez, Cruset denunció que el Gobierno «pone por delante a los titulares en todo momento» y que es «una verdadera máquina de triturar la clase media, obligada a tener menores servicios públicos y los que quedan, de menor calidad». «Casi siempre somos los que impulsamos las iniciativas necesarias para relanzar el país», expresó. Finalmente, Turull, recibido con una ovación de pie, contrapuso al modelo de Junts con el del PSC, que desnacionaliza Cataluña e ignora las posibilidades y potencialidades del territorio».