La ZBE se somete al primer juicio popular en Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es una realidad cada vez más próxima y llega una de las partes más largas y que requerirán paciencia; informar a la ciudadanía y responder a las múltiples dudas que se plantean. Por este motivo, el pasado martes 20 de mayo se llevó a cabo la primera reunión informativa con las entidades vecinales y ayer se llevó a cabo en el Centro Cívico Mestral la primera de las charlas dirigidas a la ciudadanía con una treintena de personas asistentes.

La concejala de Seguridad y Convivencia del Ayuntamiento de Reus, Dolors Vázquez, acompañada de un técnico de la concejalía y el inspector jefe de la Guardia Urbana de Reus, Pedro Muñoz, explicaron cada detalle de la ordenanza ante de un público escéptico que, rápidamente, empezó a plantear sus dudas.

«¿Quién emite las autorizaciones para las exenciones? ¿Dónde tendré que ir para pedirlo?», preguntó un hombre. «Será un trámite electrónico que se gestionará a través del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Reus», respondió la concejala. Otras dudas iban en torno a las exenciones o preguntando si se implementarían más buses lanzadera entre el centro de la ciudad y los parkings disuasivos. No obstante, hubo otros asistentes que mostraron su malestar abiertamente. «Yo tengo un coche de 1.000 euros, pasa la ITV siempre y no me puedo ahora comprar un coche nuevo. ¿Cómo lo haré?», lamentó una de las personas asistentes.

Las sesiones informativas relacionadas con la ZBE continuarán las semanas siguientes y visitarán los diferentes barrios para que la ciudadanía pueda resolver sus dudas y evitar malentendidos futuros. La próxima jornada se celebrará el lunes 26 de mayo, a las 19 horas, al Centro Cívico Llevant. Entrado en junio, las charlas continuarán en los centros cívicos Migjorn (2 de junio), Ponent (4 de junio), del Carme (10 de junio) y Gregal (11 de junio), y acabarán en Mas Abelló (18 de junio). Aparte de estos encuentros, el Ayuntamiento ha habilitado múltiples canales para acceder a la información, como el teléfono 977 010 068, en horario de 9 a 14 horas en días laborables, la dirección electrónica zbe@reus.cat y la página web mobilitat.reus.cat/zbe.