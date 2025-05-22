Movilidad
La ZBE se somete al primer juicio popular en Reus
Algunos vecinos mostraron su escepticismo ante la llegada inminente de las restricciones al tránsito rodado
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es una realidad cada vez más próxima y llega una de las partes más largas y que requerirán paciencia; informar a la ciudadanía y responder a las múltiples dudas que se plantean. Por este motivo, el pasado martes 20 de mayo se llevó a cabo la primera reunión informativa con las entidades vecinales y ayer se llevó a cabo en el Centro Cívico Mestral la primera de las charlas dirigidas a la ciudadanía con una treintena de personas asistentes.
La concejala de Seguridad y Convivencia del Ayuntamiento de Reus, Dolors Vázquez, acompañada de un técnico de la concejalía y el inspector jefe de la Guardia Urbana de Reus, Pedro Muñoz, explicaron cada detalle de la ordenanza ante de un público escéptico que, rápidamente, empezó a plantear sus dudas.
«¿Quién emite las autorizaciones para las exenciones? ¿Dónde tendré que ir para pedirlo?», preguntó un hombre. «Será un trámite electrónico que se gestionará a través del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Reus», respondió la concejala. Otras dudas iban en torno a las exenciones o preguntando si se implementarían más buses lanzadera entre el centro de la ciudad y los parkings disuasivos. No obstante, hubo otros asistentes que mostraron su malestar abiertamente. «Yo tengo un coche de 1.000 euros, pasa la ITV siempre y no me puedo ahora comprar un coche nuevo. ¿Cómo lo haré?», lamentó una de las personas asistentes.
Las sesiones informativas relacionadas con la ZBE continuarán las semanas siguientes y visitarán los diferentes barrios para que la ciudadanía pueda resolver sus dudas y evitar malentendidos futuros. La próxima jornada se celebrará el lunes 26 de mayo, a las 19 horas, al Centro Cívico Llevant. Entrado en junio, las charlas continuarán en los centros cívicos Migjorn (2 de junio), Ponent (4 de junio), del Carme (10 de junio) y Gregal (11 de junio), y acabarán en Mas Abelló (18 de junio). Aparte de estos encuentros, el Ayuntamiento ha habilitado múltiples canales para acceder a la información, como el teléfono 977 010 068, en horario de 9 a 14 horas en días laborables, la dirección electrónica zbe@reus.cat y la página web mobilitat.reus.cat/zbe.