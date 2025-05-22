El PP y la CUP de Reus denuncian dificultades para presentar mociones en el pleno

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Partido Popular (PP) de Reus mostró ayer su malestar por no haber podido exponer la moción que había preparado para el último pleno. Según explicó su portavoz, Sílvia Virgili, «desde Secretaría, y con decisión final de Alcaldia, consideraron que las propuestas de acuerdo que formulamos eran un ruego y no una moción». Virgili apuntó que se está cuestionando qué es un ruego, una pregunta y una moción y, si bien el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) es el punto de referencia, «existe también una parte interpretativa donde la decisión final viene de Alcaldia y hace que sigan existiendo las discrepancias cuando suceden casos como el de este mes».

«Un hecho como este, de forma tan exagerada, no se ha producido nunca en otras legislaturas», denunció la portavoz popular. El partido denegó presentar su moción, que giraba en torno al estado de la vía pública, como ruego porque «anula el debate y la opción de dialogar», motivo por el cual ha optado por reformular el texto y presentarlo en junio.

De hecho, el PP no es la primera formación que denuncia un caso parecido. En la previa del mismo pleno, la CUP criticó que de las dos mociones que quería presentar «a una de ellas, sin ninguna justificación, nos la querían hacer registrar como un ruego», en palabras de su portavoz, Mònica Pàmies, un movimiento que también afectaría a más grupos de la oposición.