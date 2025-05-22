Más de un centenar de personas se concentran en Reus para reclamar más plazas escolares públicas de I3 en la zona D.

Más de un centenar de personas se han concentrado este jueves en la plaza del Mercadal de Reus para reclamar más plazas públicas de I3. Una veintena de familias que se han quedado sin plaza en la zona educativa D de la ciudad han organizado la acción para denunciar que la administración se ha quedado "corta" con la oferta pública, la cual consideran "injusta e insuficiente".

Al mismo tiempo, piden concreción sobre la propuesta de "grupo singular" planteada por el Ayuntamiento. "Cuando vimos la zonificación vimos que faltaban plazas en el barrio. Eso está mal hecho desde el minuto cero, no quieren reconocer el error; la solución es poner una línea pública porque es una clase entera la que se queda sin plaza", ha dicho Albert Bahía, uno de los portavoces de la agrupación de afectados.