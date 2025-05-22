Arturo Gaya: «La memoria histórica no es sólo recordar la Guerra Civil, sino también Ovidi Montllor, qué hacía y por qué luchaba»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Se celebran 30 años de la muerte de Ovidi Montllor.

«A la muerte, él le decía mis vacaciones. Hizo un testamento musical muy divertido con una canción que se llamaba Les meues vacances, y allí describía lo que quería que se hiciera cuándo muriera. Aparte de dar consejos, como como buen valenciano quiere que le prendan fuego y lleven sus cenizas al Barranco del Cinc, advierte que cree en la resurrección y que un día volverá, y que lo hará de parte de los buenos. ‘Seguramente, como siempre pasa, les dirán que son malos; de parte de los buenos, ¡hasta la muerte!'. Esta frase nos inspira para dar este concierto. Hace dieciséis años que lo llevo en el equipaje, pero cuando hay un año especial como ahora, todo el mundo lo recuerda más. Daré un concierto con un repertorio en el que intento reflejar lo más importante de lo que aportó».

¿Quiénes son los buenos?

«Fue una persona que vivió la lucha por la recuperación de las libertades democráticas. Yo creo que él, actualmente, sería una revuelta constante. Está vigente porque sigue siendo una herramienta importante para buscar un mundo y una sociedad mejores y más justos. ¿Quién impide esta sociedad más justa? Los malos. Pero quiénes son los buenos y malos según cada circunstancia es una respuesta compleja. Yo lo que sí que podría decir, que a mí me emocionó mucho, es que una vez que estuve en Valencia interpretando a Ovidi, en su tierra, al acabar, una mujer mayor me abrazó, emocionada, medio llorosa, y me dio las gracias por mantener vivo a Ovidi. Y en pleno abrazo, me dijo ‘es que Ovidi era de los nuestros’. ¿Quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los buenos? Ovidi era pueblo».

¿Por qué empezó a recordar a Montllor?

«Fui un gran admirador suyo. Cuando venía a dar conciertos a Tortosa, yo era de los que ponían las sillas. Si Ovidi no hubiera existido, yo probablemente nunca habría dado el paso de subir a un escenario. Me inspiraba proximidad. Era un antidivo. Te ponía las cosas fáciles. Eso me dio fuerzas para hacer este trabajo. Y cuando Ovidi murió, una de las cosas que me entristecieron más era comprobar cómo muchísima gente, sobre todo joven, no sabía quién era. Era una injusticia. Este era el motivo principal que me llevó a mí y a mis compañeros a recuperarlo y conseguir que la gente se lo encuentre. Yo no veía, ni veo, a los jóvenes yendo a Spotify ni a YouTube para ver a quien era Ovidi. Se lo tiene que encontrar, y lo puede hacer en un escenario».

¿Sus canciones todavía son vigentes?

«Son vigentes y son necesarias. Interpretar hoy día Ovidi no es sólo recuperar o mantener vivas unas canciones, sino que es recuperar una manera de ser y de comunicar. Hablaba muy claro y de forma muy sencilla. Tenía poder y, al mismo tiempo, lo hacía con humildad. Decía las cosas con una mezcla de ternura y mala leche. Era una mezcla explosiva para decir las cosas y llegar a la gente. Con los tiempos que estamos viviendo ahora, necesitamos mantener vivo su mensaje. Hoy día, por ejemplo, aparecen encuestas sorprendentes en que se dice que a un porcentaje elevadísimo de jóvenes les daría igual que hubiera una dictadura. Una de las herramientas que hay para solucionar eso es hacer memoria, y la memoria histórica no es sólo recordar la Batalla del Ebro o la Guerra Civil, sino también recordar a Ovidi, qué hacía y por qué estaba luchando. No estamos recordando a Ovidi de una manera nostálgica. Lo estamos recordando porque es vigente. La gente, a través de nuestro concierto, lo reencontrará y se emocionará, está bien, pero también mucha otra probablemente lo descubrirá, y eso es importantísimo».

¿Qué mensaje quieren transmitir?

«Que hay que seguir luchando por una sociedad mejor y que hay elementos que hacen que haya injusticias. Cada uno lucha con sus herramientas y Ovidi lo hacía a través de la canción. Yo también lo hago, lo intento. Utilizamos la música como una herramienta para intentar mejorar el mundo. Puede parecer utópico, pero creo que cada uno puede utilizar su arte o su profesión para hacer el mundo un poco mejor».

¿Cómo era en las distancias cortas?

«Era una persona sencilla, con una mirada tierna, con una ironía próxima, muy humilde. Era un personaje que al mismo tiempo que lo admirabas, pensabas ‘yo quiero hacer lo que él hace’».

¿La admiración permanece?

«Y tanto. Es una admiración que, además, está enriquecida por todo lo que durante estos años me ha ido aportando la gente. Cuando sabe que estás intentando derramar la figura de Ovidi, también te va enseñando cosas, porque conoces gente que ha convivido de muy cerca con él. Cantar a Ovidi era una cosa que me hacía mucho respeto y, poco a poco, me siento más cómodo porque pienso que lo hago con más apoyo y conocimiento de su entorno».