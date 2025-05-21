Reus colocará 7 adoquines Stolpersteine en recuerdo de los deportados reusenses a los campos nazis

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Durante los próximos días, el Ayuntamiento de Reus, a través de la concejalía de Buen Gobierno, Transparencia y Participación, continuará con el proceso de colocación de los adoquines en memoria de los deportados reusenses en los campos nazis.

El proyecto Stolpersteine, iniciativa impulsada por el Departament de Justícia, Drets i Memòria a través de Memorial Democràtic, es liderado en Reus, por el Archivo Municipal.

Las Stolpersteine son adoquines cuadrados (10 x 10 cm) donde se graban los datos de las personas encarceladas y deportadas, tanto de las que murieron en los campos como de las que fueron liberadas. Se suelen colocar delante del último domicilio conocido del deportado recordando que esta persona tenía un vínculo con la ciudad, con el barrio, con los vecinos... Cada adoquín es único y se hace a mano de manera especial, precisamente, como gesto de respeto y humanidad que quiere contrastar con la exterminación industrializada de los nazis.

Proyecto de memoria democrática

El Archivo Municipal de Reus está llevando a cabo varios proyectos de memoria histórica, entre los cuales destaca el de recuperar la memoria de aquellas personas de Reus deportadas en los campos de concentración nazi. Con la ayuda del historiador local Joan Navais, se ha conseguido localizar a 36 reusenses que sufrieron la deportación y el horror de los campos de concentración y extermine.

Después de un proceso de documentación de cada una de estas personas, el año 2023 se colocaron 12 adoquines. Este año 2025 se prevén instalar 14 más. Una decena acabarán de ser instaladas esta misma primavera y las cuatro restantes, en otoño. El resto se colocará a partir del 2026.

Adoquines instalados este 2025

Este año se han instalado hasta el momento tres adoquines. Una en recuerdo de Enric Calabuig Buigues (c. Batán, 29), otra en recuerdo a Josep Juncosa Escoda (c. Camí de Riudoms, 40) y la tercera en memoria de José Moreno Alcántara (c. Santa Helena, 32).

La próxima se colocará mañana jueves día 22 de mayo a las 17:30 h de la tarde en el Raval de Jesús, 4, lugar donde residió Eudald Mercadé Martí.

El día 4 de junio, a las 17:30 h, se instalará el adoquín en memoria a Joaquim Santiago Calahorra, en la c. Sant Sebastià, número 9, y el día 9 de junio, a las 11:00 h., a la c. Sant Esteve 10, se colocará el adoquín en recuerdo de Ramon Recasens Marsal.

El día 13 de junio a las 17:30 h en el Archivo Municipal se celebrará un acto conjunto de memoria. Posteriormente se llevará a cabo la colocación del adoquín en recuerdo de Josep Freixes Franch (c. Eugeni Mata, 7); otra en recuerdo de Ramon Sans Gatell (c. Galanes, 10); otra en recuerdo de Salvador Besora Garcia (c. del Vent, 44); y otra en recuerdo de Llop Massagué Lluch (c. de la Victoria, 9).

En otoño se continuará la colocación de adoquines en recuerdo de Pere Cases Salvadó, Marià Marimon Estrems, Josep Miquel Grant y Joan Moncusí Pellicé.