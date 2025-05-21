El Aeropuerto de Reus estrena dos nuevas rutas a Londres-Luton y Liverpool con Jet2.com

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Aeropuerto de Reus refuerza su conectividad con el Reino Unido con la inauguración de dos nuevas rutas de la mano de Jet2.com hacia Liverpool y hacia el aeropuerto londinense de Luton. El estreno de las dos conexiones coincide, además, con la celebración del decimoquinto aniversario de los vuelos a la ciudad de Manchester, una ruta plenamente consolidada.

La inauguración de la nueva ruta a Liverpool ha tenido lugar hoy, con un acto de bienvenida a la Costa Daurada a los pasajeros procedentes del aeropuerto británico, en un acontecimiento organizado en colaboración con el Patronato de Turismo de la Diputació de Tarragona y PortAventura World.

Esta conexión se ha programado con dos frecuencias semanales, los miércoles y los domingos, con 18.900 asientos ofrecidos hasta octubre.

Con respecto a la conexión con Londres-Luton, que también se ha iniciado este mes de mayo, se han planificado dos frecuencias por semana, los lunes y los jueves, y cuenta con una oferta de más de 18.000 asientos a lo largo de la temporada.

El Aeropuerto de Reus suma, así, la tercera ruta que lo conecta con la capital británica, siendo uno de los principales destinos ofrecidos en las instalaciones.

La puesta en marcha de ambas rutas afianza la apuesta de la compañía aérea Jet2.com por el aeropuerto reusense. La celebración por su inauguración ha permitido, además, celebrar el decimoquinto aniversario de los vuelos a Manchester. Esta conexión contará este verano con hasta 7 frecuencias semanales.

Con estas incorporaciones, el Aeropuerto de Reus consolida su crecimiento de los últimos años y estará conectado con 7 países con un total de 25 destinos. La tarea de promoción a través de la Tabla Estratégica del Aeropuerto ha permitido impulsar este incremento con la puesta a la venta, este 2025, de 1,5 millones de plazas y el establecimiento de cinco nuevas rutas, entre las cuales las dos operadas por Jet2.com que hoy se han inaugurado. La aerolínea británica, de hecho, ha incrementado en un 21% el número de plazas ofertadas este año contribuyendo, así, al aumento de de las operaciones.

La actividad en el Aeropuerto de Reus, este 2025, se inició a finales de marzo y se extenderá hasta el 2 de noviembre. La previsión es que el año acabe con un total aproximado de 1.350.000 pasajeros, hecho que supondría un crecimiento del 14% respecto del 2024 y alcanzar una cifra de viajeros que no se registraba desde 2011.