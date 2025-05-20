Diari Més
MOBILITAT

Restablecida la circulación de trenes entre Sant Vicenç y Vilanova tras el incendio de un tren en Calafell

Municipal

Reus pone en marcha "NEXES", un nuevo servicio de atención integral a las sexualidades para jóvenes

Un espacio seguro y confidencial para acompañar la salud sexual y afectiva de los jóvenes de Reus menores de 25 años

Imagen de la presentación del Servicio Nexos en Reus.

Imagen de la presentación del Servicio Nexos en Reus.Cedida

Redacció Redacció
Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus, a través de las concejalías de Salud y Deportes y de Juventud, y con el apoyo de las profesionales del ASSIR de la CAP Sant Pere de l'Atenció Primària ICS Campo de Tarragona, impulsa “NEXES”, un nuevo Servicio de Atención a las Sexualidades dirigido a jóvenes menores de 25 años. Este recurso quiere ser un espacio seguro, inclusivo y confidencial para el acompañamiento, el asesoramiento y la información sobre salud sexual y afectiva.

El servicio se ubicará en el Centro Cívico Gregal y abrirá cada miércoles de 16.30 a 20.00 h, con un equipo multidisciplinar formado por una psicóloga, una comadrona y una técnica en salud sexual. La atención se prestará en dos espacios diferenciados para garantizar la intimidad y la seguridad de las personas usuarias.

NEXES” ofrece atención a través de tres puntos especializados:

  • Punto de acompañamiento de la salud, con orientación médica sobre corporalidad, anticoncepción, ITS, e interrupción voluntaria del embarazo.
  • Punto de apoyo emocional, con atención inclusiva sobre identidad y expresión de género, orientación sexual, agresiones y relaciones.
  • Punto de educación sexual y sensibilización, con formación sobre derechos sexuales, placer, autoestima y prevención.

Además, el servicio ofrecerá pruebas rápidas de VIH y sífilis una vez al mes en colaboración con la entidad Assexora't, y organizará charlas, talleres y actividades dirigidas a jóvenes, familias y profesionales del sector. Estas actividades se realizarán cada miércoles en paralelo a las atenciones individuales.

La primera jornada tendrá lugar el miércoles 28 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, y estará dedicada a la menstruación consciente, con una sesión especial a las 17.30 h en el mismo Centro Cívico Gregal.

La inauguración oficial de “NEXES” será mañana, 21 de mayo a las 17.00 h, también en el Centro Cívico Gregal. El acto, abierto a la juventud, incluirá una presentación de los servicios y una pequeña fiesta con merienda y batucada.

Este nuevo espacio supone una evolución del Punto Joven de Atención a las Sexualidades, activo desde el 2012, y amplía la oferta con una atención más integral y profesionalizada. “NEXES” refleja el compromiso del gobierno municipal con la promoción de una sexualidad saludable, informada y respetuosa, en coherencia con el Plan de Acción Municipal (PAM).

tracking