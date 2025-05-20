Reus pone en marcha "NEXES", un nuevo servicio de atención integral a las sexualidades para jóvenes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus, a través de las concejalías de Salud y Deportes y de Juventud, y con el apoyo de las profesionales del ASSIR de la CAP Sant Pere de l'Atenció Primària ICS Campo de Tarragona, impulsa “NEXES”, un nuevo Servicio de Atención a las Sexualidades dirigido a jóvenes menores de 25 años. Este recurso quiere ser un espacio seguro, inclusivo y confidencial para el acompañamiento, el asesoramiento y la información sobre salud sexual y afectiva.

El servicio se ubicará en el Centro Cívico Gregal y abrirá cada miércoles de 16.30 a 20.00 h, con un equipo multidisciplinar formado por una psicóloga, una comadrona y una técnica en salud sexual. La atención se prestará en dos espacios diferenciados para garantizar la intimidad y la seguridad de las personas usuarias.

“NEXES” ofrece atención a través de tres puntos especializados:

Punto de acompañamiento de la salud , con orientación médica sobre corporalidad, anticoncepción, ITS , e interrupción voluntaria del embarazo.

, con orientación médica sobre corporalidad, anticoncepción, , e interrupción voluntaria del embarazo. Punto de apoyo emocional , con atención inclusiva sobre identidad y expresión de género, orientación sexual, agresiones y relaciones.

, con atención inclusiva sobre identidad y expresión de género, orientación sexual, agresiones y relaciones. Punto de educación sexual y sensibilización, con formación sobre derechos sexuales, placer, autoestima y prevención.

Además, el servicio ofrecerá pruebas rápidas de VIH y sífilis una vez al mes en colaboración con la entidad Assexora't, y organizará charlas, talleres y actividades dirigidas a jóvenes, familias y profesionales del sector. Estas actividades se realizarán cada miércoles en paralelo a las atenciones individuales.

La primera jornada tendrá lugar el miércoles 28 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, y estará dedicada a la menstruación consciente, con una sesión especial a las 17.30 h en el mismo Centro Cívico Gregal.

La inauguración oficial de “NEXES” será mañana, 21 de mayo a las 17.00 h, también en el Centro Cívico Gregal. El acto, abierto a la juventud, incluirá una presentación de los servicios y una pequeña fiesta con merienda y batucada.

Este nuevo espacio supone una evolución del Punto Joven de Atención a las Sexualidades, activo desde el 2012, y amplía la oferta con una atención más integral y profesionalizada. “NEXES” refleja el compromiso del gobierno municipal con la promoción de una sexualidad saludable, informada y respetuosa, en coherencia con el Plan de Acción Municipal (PAM).