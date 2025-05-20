La mediterraneidad amable de los hermanos Moscardó

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Gente normal, haciendo cosas normales: pasar la tarde en la terraza de una cafetería, zambullirse en la playa, recorrer las calas de la costa en moto o, sencillamente, transitar amablemente por las calles y plazas de las ciudades.

Esta cotidianidad amable es uno de los rasgos característicos de la obra pictórica de Josep y Ramon Moscardó, dos hermanos de raíz fuertemente barcelonesa que han desarrollado una trayectoria artística paralela, pero con fuertes conexiones. Aunque cada uno ha desarrollado un estilo propio, su obra, fuertemente colorista, destila una sensibilidad postimpresionista que muy a menudo juega con la narrativa visual.

Este pasado viernes la Galería Anquin's de Reus inauguró la exposición Tarannà, que reúne una treintena de obras de los Moscardó. Se trata de una selección de aceites que muestran paisajes naturales y urbanos claramente reconocibles para el espectador. Son retratados por ejemplo el pueblo de Cadaqués, donde Ramon Moscardó vive y trabaja desde hace más de tres décadas, o la ciudad de Barcelona, donde su hermano Josep tiene la residencia habitual.

Es Josep también quien firma tres obras que muestran la plaza del Mercadal de Reus desde varias perspectivas. Junto con estos paisajes, los hermanos Moscardó han retratado también de manera profusa pequeños instantes de la vida cotidiana relacionados con el ocio, la música, el arte o el baile. Les parejas saliendo en las terrazas de los bares o haciendo kilómetros montados en una vespa son también recurrentes en su obra.

Los dos hermanos, que en el catálogo de la exposición el artista Xavier Senon describe como «pintores de mucho oficio y larga trayectoria» se formaron en la Escuela de Bellas Artes Sant Jordi y en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona. Muy pronto se vincularon a la Sala Parés, donde exponen de manera regular desde hace cuatro décadas. Además, su obra ha sido expuesta en Japón, en Estados Unidos y en varias capitales europeas.

«Una exposición de arte como esta es la culminación de todo un trabajo –a lo largo de mucho tiempo– de creación y realización de obras, que implica que el artista se muestre abiertamente ante las opiniones y críticas de los asistentes. Es pasar del trabajo individual al estudio a la exposición bajo los focos delante del público», afirma Senon.

Tarannà, de Josep y Ramon Moscardó, se podrá visitar hasta el 18 de julio en la Galería Anquin's de Reus (calle Campoamor, 2). La galería está abierta de martes a viernes de 11 a 13.30 h y de 17 a 20 h. Los sábados abre por la mañana, de 11 a 13.30 h.