Maria Josep Moliner: «El yoga tiene como objetivo liberar el sufrimiento, es una herramienta para soltar»

¿Por qué empezó a practicar yoga?

«Yo hace trece años que practico. Trabajaba en un pequeño despacho de diseño de iluminación. Mi jefa practicaba yoga y le iba muy bien, no sólo físicamente, sino que también hacía que estuviera tranquila. Pensé ‘¿por qué no lo pruebas?’. Me enganché desde el primer día».

¿Cómo se sintió después de aquella primera sesión?

«Tenía una sensación de tranquilidad que se expandía por todo el cuerpo. Fui a la clase corriendo, pensando todavía en las cosas que me quedaban pendientes del trabajo, los correos electrónicos que tenía que responder, los proyectos que tenía a medias, ofuscada en mis preocupaciones... Salí mirando hacia arriba. Tenía una sensación de gratitud que no había experimentado nunca».

¿Qué beneficios aporta?

«Mucha gente dice que no es lo suficiente flexible para practicar, pero los beneficios no sólo son para el cuerpo, sino también a escala mental. El yoga nos aporta una gran vitalidad y salud. Los beneficios corporales son más perceptibles, como te ayuda a tener una postura saludable, un cuerpo más flexible, unos músculos y unos huesos más fuertes, pero también hay que son más imperceptibles, pero de gran importancia: el yoga te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, a parar, a ir a dormir más tranquilo, a estar más relajado, a mejorar la concentración, a ganar confianza en ti mismo... Es una disciplina física, mental y espiritual que tiene como objetivo liberar el sufrimiento y llevarte hacia un espacio de autoconocimiento. Es como la esterilla te hace de espejo y puedes ver cómo estás tú aquel día. Para mí, la esterilla es como ir a terapia».

Permite reconectar con uno mismo.

«Es básico. Estamos en una hiperconexión constante, no sabemos parar, y es muy importante poder tomarse un tiempo por desconectar del mundo externo para volver a conectar contigo mismo, con tu esencia, para después volver con más energía. Tendrás los mismos problemas, pero la perspectiva habrá cambiado».

¿Cómo ha ido en el Círcol?

Al vivir en Barcelona, me hacía ilusión volver a casa. No puedo imaginarme un espacio tan bonito como la sala de la lámpara. Está muy lejos de la típica sala de yoga con paredes blancas, parquet y plantas de fondo. No tiene nada que ver, pero precisamente lo que te atrae es esta fuerza y magia que tiene. Siempre me había dado miedo que no viniera bastante gente. En la primera clase, conocía a un 80% de quién vino, porque la mayoría eran amigas o conocidas. Ahora, estoy muy contenta porque está viniendo gente nueva, gente que repite... Si tuviera que poner una nota, sería muy buena. Estoy muy agradecida».

Las sesiones son solidarias.

«No es una casualidad que estas clases sean en beneficio de la Asociación Catalana para la Prevención del Suicidio. Como todo el mundo, yo llevo una mochila. Mi hermana hace ocho años que decidió marcharse. No es fácil de aceptar, pero el yoga me ha ayudado a sanar, a poder llevar el luto. El yoga es una herramienta para soltar, para deshacer, para eliminar preocupaciones. El hecho de que estas clases vayan a esta asociación es acabar de enlazarlo todo. Es una manera de poder ayudar no sólo a la asociación, sino también a las personas a que estén transitando por momentos de la vida dificultosos».