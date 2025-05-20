El Ayuntamiento de Reus llevará a cabo 21 actuaciones para renaturalizar el espacio urbano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus impulsa en el marco del RENATUReus una serie de actuaciones en el ámbito urbano basadas en la naturaleza que pretenden renaturalizar calles, plazas, intersecciones viarias y otros espacios urbanos. El objetivo es mejorar la calidad ambiental y promover la biodiversidad para ofrecer beneficios directos en el bienestar y la salud de la ciudadanía.

En total, el Ayuntamiento cuenta con siete proyectos en fase de aprobación, los cuales prevén hasta 21 actuaciones de renaturalización en el ámbito urbano, con un presupuesto que asciende hasta 721.775,61 euros. Estas actuaciones se agrupan en tres bloques diferentes; recuperación de la cubierta vegetal del suelo, reconectar diferentes niveles de vegetación y recuperar el patrimonio vegetal.

Entre los proyectos de recuperación de la cubierta vegetal del suelo hay la sustitución de césped por praderas naturales en la plaza de la Pastoreta, de Lluís Domènech i Montaner y la calle del alcalde Joan Bertran, además de la reinterpretación de usos y cubiertas del suelo en la plaza de la Dansa, de Josep Maria Carreras i Deixeus y el paseo de Mont-roig del Camp. Por otro lado, en el ámbito de reconectar diferentes niveles de vegetación se implantarán alcorques vivos en la avenida Salou, la placita del Doctor Sabater y la calle de Sant Pancraç, se fomentarán los hábitats naturales en el parque del Camino de los Morts, Albert Via, de la Familia, del Lliscament y la calle Vinebre y se transformarán los parterres con especies más resilientes en la rotonda entre las avenidas de Tarragona y Marià Fortuny y la plaza de la Llibertat. Con respecto a la recuperación del patrimonio vegetal, se repondrá el arbolado en las calles Camino de Tarragona y Riera de Miró y los arbustos en el parque de Pablo Picasso y Juli Garola.

RENATUReus

Estas actuaciones se enmarcan dentro del proyecto RENATUReus que el Ayuntamiento de Reus impulsa gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. El conjunto de las actuaciones planteadas tiene un calendario previsto de julio del 2023 hasta diciembre de 2025 con un presupuesto de 4,2 millones de euros.