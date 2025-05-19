Wembley 85, 40 años de un concierto para el recuerdo

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

¡God Save the Queen!, cantaban los ingleses durante el reinado de la difunta Reina Isabel II del Reino Unido. No obstante, durante los 70 años en que ostentó la corona, le surgió un competidor muy potente durante la década de los setenta y ochenta; la banda de rock Queen, encabezada por el carismático Freddie Mercury.

Un grupo que, después de la prematura muerte de Mercury el año 1991, se convirtió en una leyenda mundial que todavía hoy se recuerda. Incluso, muchos aficionados les recuerdan formando bandas tributo dónde se ponen en la piel de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon para homenajear y recrear sus conciertos.

Además, este año se celebran los 40 años de la participación de Queen en el concierto Live Aid el 13 de julio de 1985. Para conmemorarlo, este 24 de mayo a las 22 horas se llevará a cabo un concierto homenaje en la Sala Lo Submarino a cargo del Show Must Go On Tribute Queen, grupo que desde el 2017 recrea a la mítica banda inglesa. Una tarea que, según explica el fundador del grupo y encargado de recrear al batería Roger Taylor, Xavi Bocanegra, no es nada fácil.

«Siempre tienes que tener en cuenta cuál es el momento que quieres recrear de Queen. Por ejemplo, este año hace 40 años del Live Aid, y eso ya tiene su recreación para la historia, tanto con respecto a vestuario, la coreografía o el repertorio musical», afirma José Manuel Iglesias, cantante reusense que interpreta a Freddie Mercury.

En este sentido, el cantante explica que se hace un importante trabajo previo para estudiar y recrear aquel momento, pero que siempre acaba existiendo un margen. Un hecho que, según Bocanegra, no tan sólo afecte al cantante, sino a los músicos: «Cada músico tiene una manera de tocar. Yo puedo ser técnicamente perfecto y hacer la misma base rítmica que hacía Roger Taylor, pero siempre hay un punto que le acabas poniendo una parte tuya».

Así y todo, desde la banda aseguran que las opiniones recibidas hasta ahora son que consiguen ser muy fieles, aunque la fama de Queen genere una gran presión que se magnifica sobre la figura de Mercury.

Todos los que nos dedicamos a recrear a Freddie, con mucho afecto y respeto, no nos acercamos por mucho que nos lo trabajamos. Mercury era un artista muy único con una voz muy reconocible. Lo único que podemos hacer es recrear, poner todos nuestros esfuerzos y hacer que la gente se lo pase bien», opina Iglesias.

Además, uno de los grandes retos es poner sobre el escenario canciones que Queen nunca tocó en directo con Freddie Mercury, como son The Show Must Go On o I Want It All. «Son temas muy icónicos, pero que nos tenemos que basar en interpretaciones propias de lo que ya conocemos de Queen, o que la banda hizo posteriormente con otros cantantes como Elton John», comenta José Manuel Iglesias.

Recordando el Live Aid

Actualmente, las entradas para la actuación en memoria del Live Aid en la Sala Lo Submarino ya se pueden adquirir a la página web losubmarino.com. La actuación recuperará grandes temas que tocaron entonces como Bohemian Rhapsody o We are the Champions, pero también de otros.

La actuación en Wembley fueron sólo veinte minutos y no puedes hacer ir a la gente sólo para veinte minutos. Así que dentro del show está el Live Aid, pero también tocaremos otras canciones», comenta Bocanegra.