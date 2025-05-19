El Trapezi cierra con 40.000 espectadores y una ocupación del 96% en espectáculos de sala

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La 29.ª edición de la Feria del Trapezi de Reus, la Feria del Circo de Cataluña, cierra cinco días de circo en que, una vez más, repite el dato de 40.000 espectadores en los diversos espectáculos que se llevaron a cabo en la ciudad. Además, las funciones de sala registraron un empleo de un 96%. En total, se acogieron hasta 35 propuestas artísticas que reunieron a compañías tanto nacionales como internacionales. A la vez, también se alcanzó un equilibrio de género con 49 mujeres y 45 hombres entre los artistas participantes. «Son 29 ediciones, que son muchas, y eso es fruto de una apuesta valiente de ciudad en su momento, de un trabajo muy intenso de los equipos que ha habido detrás y una respuesta espectacular de la ciudadanía año tras año», remarcó la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita.

«Esta es una feria que es y tiene que ser un punto clave dentro del Estado y del mundo entero», apuntó Cristina Cazorla, codirectora artística de la Feria Trapezi. La codirectora afirmó que el reto de este año era «llenar los espectáculos de las tardes del miércoles y jueves. Teníamos hasta cinco actuaciones funcionando al mismo tiempo en varios lugares y la ciudadanía ha llenado estos espacios». Una dificultad que también subrayó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Reus, Daniel Recasens, que defendió que se había conseguido que un día tan difícil como miércoles los espectáculos tuvieran la misma afluencia de gente que el resto de días.

Trapezi Pro Catalan Arts

Además, desde la organización de la feria también destacan la tarea del Trapezi como espacio de proyección para los profesionales, tarea que cumple el Trapezi Pro Catalan Arts que ha permitido acreditar a 406 profesionales en las actividades presenciales para programadores, críticos y agentes culturales. «Esta parte del acontecimiento nos ha aportado un compromiso muy importante del sector, no tan sólo por el volumen de negocio que genera en el sector, sino por lo que representa en términos de circo. Cada contrato que se firma supone más circo en las programaciones de todo el país», destacó al concejal de Cultura.

Por su parte, Cazorla consideró clave que los profesionales y artistas hayan encontrado una feria «cómodo e interesante» donde ir a establecer vínculos. A la vez, hay que tener en cuenta que esta 29.ª edición estableció una colaboración con el Quebec en su voluntad de servir como escaparate del circo en el ámbito mundial, que incluyó dos actuaciones y varias presentaciones de proyectos.

Reivindicación del sector

Por otro lado, la también codirectora artística del Trapezi, Alba Sarraute, hizo énfasis en la importancia de seguir trabajando para llevar el teatro a las programaciones culturales habituales: «Empezamos a cambiar esta visión de que el circo es un espectáculo por un teatro y que nadie se entera. Si los teatros de repente están vacios no es porque a la gente no le guste ir al teatro o al circo y Reus es la demostración. Así que si aquí es posible, empezamos a hacerlo posible más allá». Por este motivo, trasladó a las administraciones y otras entidades la necesidad de seguir apostando por el sector.