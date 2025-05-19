La tercera Gala Drag de Reus completa el cartel de finalistas

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La tercera Gala Drag de Reus, organizada por la entidad H2O, ya conoce a las seis finalistas que buscarán ser coronadas como reinas. Si Mont-roig del Camp fue testigo de la clasificación de Drag Kaleidox, Roxy Divine i Miss Honey, el Teatro Auditorio de Salou fue el escenario escogido para celebrar la segunda semifinal, presentada por la alocada Titania Lennox.

Con unas 350 personas de público entregadas y soltadas, el jurado determinó que Luzbel de Lilith, Les Qüins y Alice Little habían sido las mejores de la velada; cada una de ellas, con un estilo personal e intransferible. El cartel de participantes se completó con Miss Marquesa, Oniria Maar i Drag Dita.

El primer teniente de alcalde de Salou, Yeray Moreno, expresó que «no sólo celebremos un espectáculo de alto nivel, sino también de libertad, de orgullo, de derecho de ser y de amar como cualquiera quiera». «Queda claro que la cultura diversa e inclusiva interesa y emociona», añadió. La gran final tendrá lugar el domingo 25 de mayo en La Palma de Reus.