Reus recibe dos premios por su gestión deportiva

El Ayuntamiento de Reus ha sido reconocido con dos galardones a los IX Premios Cataluña a la Gestión Deportiva Pública, que concede la Asociación Catalana de Gestores Deportivos Profesionales (ACGEP) cada dos años. Los premios han sido entregados este viernes 16 de mayo en Manresa, en un acto que ha reunido representantes de varios municipios catalanes.

Reus ha sido distinguida en dos categorías: la de mejor gestión deportiva pública en municipios de más de 50.000 habitantes y la de fomento de los valores en el deporte, esta última gracias a la tarea pedagógica y social de la Olimpiada Escolar, una iniciativa que promueve valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo entre los escolares de la ciudad.

Los premios fueron recogidos por el concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, quien quiso destacar el trabajo colectivo detrás del reconocimiento: «Nos sentimos orgullosos de recoger a este doble galardón, que reconoce el gran esfuerzo colectivo, especialmente de los equipos técnicos de la Concejalía de Salud y Deporte y de Reus Esport i Lleure. Esta distinción pone de relieve su gran profesionalidad y también la capacidad del deporte para transmitir valores», expresó el concejal.

Martín remarcó también el impacto social de la Olimpiada Escolar: «Es un ejemplo claro de cómo el deporte puede generar vínculos de amistad y convivencia que perduran más allá de la competición. Seguiremos trabajando para hacer del deporte una herramienta de cohesión social y salud para todo el mundo».

Los Premios Cataluña a la Gestión Deportiva, activos desde el año 1996, tienen como objetivo reconocer y dar visibilidad a iniciativas excelentes, innovadoras y comprometidas con el bienestar social a través del deporte. En esta edición también han sido galardonados municipios como Sort, Vielha, La Seu de Urgell y les Franqueses del Vallès.