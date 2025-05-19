Incendio en un piso de la calle Barreres de Reus: tres personas atendidas por el SEM

Esta mañana, un incendio ha afectado a un piso del tercer piso de un bloque de planta baja más cuatro plantas en la calle Barreres de Reus. El fuego, del cual se ha recibido el aviso a las 06.48 h, estaba totalmente desarrollado a la llegada de los Bombers y ya había roto por fachada.

Hasta siete dotaciones de Bombers han trabajado en las tareas de extinción y ventilación del edificio. El incendio ha quemado completamente una habitación y el comedor del piso afectado.

Tres personas han sido atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) por inhalación de humo y angustia, aunque ninguna de ellas ha requerido traslado hospitalario. Dos personas más han quedado confinadas en el segundo piso del edificio durante las tareas de extinción, mientras que otros vecinos se han autoevacuado por precaución.

El servicio ya está finalizado y el incendio, extinguido.