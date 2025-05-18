Copy Valls crea 16 puestos de trabajo en Reus con una nueva línea de producción de envases sostenibles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La empresa catalana Copy Valls (Reus, Baix Camp) ha creado 16 puestos de trabajo con el desarrollo de una nueva línea de producción de envases 100% sostenibles. La compañía se especializa en la fabricación de envases para el sector alimentario y ha impulsado un proceso de R+D para investigar nuevos materiales que les permitieran sustituir el uso del plástico en algunos de sus productos. En concreto, la empresa ha invertido 1,3 millones de euros en este proyecto.

Para este proyecto, Copy Valls ha contado con el apoyo de ACCIÓ -la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo-, por medio de dos ayudas de 110.625 euros de la línea de subvenciones para nuevas oportunidades de negocio (NON), una línea destinada a empresas que están trabajando un nuevo plan de negocio o en la implementación de las acciones definidas en el plan previo.

Copy Valls cuenta con dos plantas productivas en Reus y acaba de adquirir unos terrenos adyacentes para ampliar una de estas naves, que empezarán a construir durante el segundo trimestre de este 2025. De esta manera duplicarán la superficie de sus instalaciones hasta los 12.000 m2 y también calculan incrementar la producción de 250 millones de unidades anuales hasta superar los 300 millones.

La directora general de Copy Valls, Isabel Gracia, explica que la compañía «tiene la innovación y la sostenibilidad en el ADN», una actividad que aceleraron «a partir de la nueva normativa que afecta a los envases de un solo uso en Europa», su principal mercado.

«Hemos investigado nuevos materiales para poder sustituir el laminado de papel y filme de polietileno que utilizamos en las terrinas para helados y vasos que producimos porque, al trabajar con dos materiales, el reciclaje es más complicado», explica Gracia. En el caso de los cornetes de helado, ya trabajaban con un producto 100% de papel.

Esta nueva línea consiste en un nuevo material de cartón que incorpora un barniz que lleva el agua como base y que se disuelve durante el proceso de reciclaje. Se trata, pues, de un producto totalmente biodegradable, que sustituye el compuesto de cartón y plástico que utilizaban hasta ahora. La empresa ya ha desarrollado y testeado completamente el nuevo producto, que se encuentra en fase de comercialización.

Con esta nueva línea de negocio, la empresa busca «entrar en nuevos mercados y aplicaciones diferentes», detalla su directora general. Copy Valls prevé que su negocio crezca un 15% durante el primer año de despliegue de este nuevo producto y poder incorporarlo a toda su gama.

De origen familiar y con más de 30 años de experiencia, Copy Valls se dedicaba inicialmente a la elaboración de cornetes de papel exclusivamente. En el 2018 abrieron su segunda nave para ampliar la gama de productos que fabrican. Actualmente cuentan con más de 125 trabajadores y tienen un 70% de proveedores de proximidad.

Facturan en torno a 9 millones de euros anuales, de los cuales en torno al 40% son resultado de la exportación (en mercados europeos, principalmente, pero también en el Canadá, el Oriente Medio y Australia, entre otros). Tienen el objetivo de sumar 20 millones de euros de volumen de negocio en los próximos 5 años.

Copy Valls ha participado recientemente en el programa de entrenamiento en valor compartido, liderado por ACCIÓ en colaboración con los clusters. Estos programas tienen el objetivo de trabajar el valor compartido desde una perspectiva estratégica y holística, consiguiendo un impacto social y empresarial de forma simultánea.