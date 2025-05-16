La primera semana de la Ganxet Pintxo deja buenas sensaciones a los organizadores

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Ganxet Pintxo es uno de los acontecimientos icónicos de la ciudad. Todo el mundo tiene en memoria algun pincho de un año que le encantó y, con la esperanza de volver a encontrar una que vuelva a sorprenderlo, año tras año se animan a probar alguno de los pinchos de la larga lista. Hace sólo una semana que la ruta de tapas por excelencia de la capital del Baix Camp ha empezado y, aunque todavía sea pronto, desde la Cámara de Comercio empiezan a ver brotes verdes. «Hasta ahora los restauradores nos han comunicado que la ruta está yendo muy bien, no sólo el fin de semana, sino también entre semana», apunta el coordinador de la Ganxet Pintxo, Jaume Batista. Al mismo tiempo, todavía queda bastante de tiempo hasta que la edición de este año llegue a su final el domingo 25 de mayo, por lo tanto, desde la Cámara de Comercio de Reus animan a toda la ciudadanía «a participar de esta ruta gastronómica y probar las creaciones culinarias de esta edición y participar en las votaciones de la mejor tapa».

Probablemente, uno de los grandes alicientes año tras año es decidir cuál ha sido la mejor tapa, una tarea que recae en los clientes que empiezan a dar sus opiniones después de una semana de Ganxet Pintxo. «Está buena, la combinación me gusta y la salsa es suave, así que antes de cenar apetece», opina el Albert sobre el pintxo de La Presó, una hamburguesa de alcachofa con salsa kebab y jamón crujiente. Su acompañante, Polo, coincide. Otra de las propuestas es la que ofrece el ADN Sistaré, ubicado en la plaza Llibertat, que consiste en una alpargata hecha con pan de campesino con anchoas de l'Escala, verduras de mercado y aceite de oliva virgen extra. Una pareja, Sara y Enric, aseguran que está muy buena. «Es una tapa como muy tradicional, muy catalana y se nota que los ingredientes son buenos. Podría repetir», asegura Sara. No obstante, hay algunos clientes que son más exigentes. Es el caso de Laura, que prueba el pincho del Bar El Castell, el sándwich de ganxet, un pan de brioche relleno de carne de ternera con salsa de miel y mostaza y avellanas de Reus. «La tapa estaba bien, pero lo que pasa es que he mirado la lista de las tapas que hay y tengo la sensación que hace un tiempo que no se innova mucho, que algunos lugares cada año dan el mismo pincho», apunta Laura. De esta manera, deja un reto para los participantes del próximo año; reinventarse con las tapas.

Sea como sea, la Ganxet Pintxo 2025 no ha hecho nada más que llegar al ecuador y todavía quedan muchas tapas que servir. Una propuesta que quiere animar el sector durante esta temporada baja antes que llegue Sant Pere y el verano, además de reivindicar el producto de proximidad y las habilidades de la restauración reusense.