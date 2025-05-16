Miró Vermouth crea el Miró Zero, una propuesta sin alcohol y fresca

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Miró Vermouth presentó un nuevo aperitivo que se añade a su oferta de vermúes; el Miró Zero. Con esta nueva línea creada por una de las marcas referentes de vermú de Reus se quiere ofrecer la posibilidad de disfrutar de la experiencia de hacer el vermú sin tener que consumir alcohol. «Para nosotros representa un paso adelante en nuestro compromiso de intentar mejorar siempre. Además, actualmente la salud es un aspecto que cada vez se cuida más y lo hacemos gracias a la calidad de nuestros productos», reivindicó la directora comercial general de Miró Vermouth, Montserrat Caelles, durante el acto de presentación del producto ayer en la Casa Navàs, emblema modernista de la ciudad. El precio de la botella de un litro de Miró Zero será de 9,79 euros y ya está disponible en la página web de Miró Vermouth.

Caelles destacó que esta nueva gama sin alcohol «nace pensada para aquellos consumidores que quieren disfrutar de la experiencia elegante de tomar un vermú, pero que por diferentes circunstancias de la vida tiene que ser sin alcohol, ya sea para mantener un estilo de vida más saludable, porque tenemos que conducir o el motivo que sea». «Estamos siempre en contacto con nuestros consumidores, preguntando para saber cuál es la tendencia actual y, ahora mismo, hay una tendencia que pide cada vez más eso», añadió.

Público joven

Por otro lado, la directora comercial general de Miró Vermouth admitió que es una tendencia y una demanda impulsada en buena parte por un público joven: «estuvimos en la feria Vermú & Soul de Barcelona y detectamos que cada vez más estos productos más suaves y frescos seducen mucho a los jóvenes». Aún así, hizo énfasis que sigue siendo un producto para todas las edades que, por el motivo que sea, necesitan o prefieren no consumir alcohol. Además, Montserrat Caelles remarcó que, a pesar de ser sin alcohol, el Miró Zero es una bebida «con carácter, tal como lo son el resto de nuestros productos». A la vez, también apuntó que es un producto muy adecuado para utilizarlo en la coctelería, sea para hacer combinados o maridajes con otros productos.