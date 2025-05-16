Política
Aleida López sustituirá a Arnau Martí como concejala de la CUP de Reus
Martí critica las «condiciones precarias» de estar en la oposición
Arnau Martí dejará el acta como concejal de la CUP en el pleno de hoy. La persona que lo sustituirá será Aleida López, tal como adelantó Reus Digital y confirmó la formación independentista ayer. «Es una persona preparada, implicada en los movimientos sociales de la ciudad; no se me habría ocurrido una persona mejor para empezar a preparar el nuevo músculo del grupo municipal que tendrá ahora y de cara al 2027», reconoció Martí.
El concejal saliente explicó que su renuncia es una «decisión meditada» y tomada «con el beneplácito de la asamblea». Lamentó que el sueldo en la oposición «no permite desarrollar el cargo de una manera como tendría que ser». Con trabajo y estudiante, es «muy difícil» dedicar a la vertiente política las horas que tendrían que ser necesarias», una situación que «ya va bien a los grupos de gobierno», dado que las «condiciones precarias de los concejales de la oposición» provocan que «no haya una oposición firme».
Aleida López es graduada en lenguas y literatura modernas y redactora. Por otra parte, la CUP presentará en el pleno una moción para pedir la modificación de la nueva zonificación escolar y para exigir el «compromiso» del Ayuntamiento para la reapertura de la Escuela La Vitxeta y para el no cierre de ninguna línea más en la ciudad, tal como explicó la portavoz cupaire, Mònica Pàmies.