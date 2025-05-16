Aleida López sustituirá a Arnau Martí como concejala de la CUP de Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Arnau Martí dejará el acta como concejal de la CUP en el pleno de hoy. La persona que lo sustituirá será Aleida López, tal como adelantó Reus Digital y confirmó la formación independentista ayer. «Es una persona preparada, implicada en los movimientos sociales de la ciudad; no se me habría ocurrido una persona mejor para empezar a preparar el nuevo músculo del grupo municipal que tendrá ahora y de cara al 2027», reconoció Martí.

El concejal saliente explicó que su renuncia es una «decisión meditada» y tomada «con el beneplácito de la asamblea». Lamentó que el sueldo en la oposición «no permite desarrollar el cargo de una manera como tendría que ser». Con trabajo y estudiante, es «muy difícil» dedicar a la vertiente política las horas que tendrían que ser necesarias», una situación que «ya va bien a los grupos de gobierno», dado que las «condiciones precarias de los concejales de la oposición» provocan que «no haya una oposición firme».

Aleida López es graduada en lenguas y literatura modernas y redactora. Por otra parte, la CUP presentará en el pleno una moción para pedir la modificación de la nueva zonificación escolar y para exigir el «compromiso» del Ayuntamiento para la reapertura de la Escuela La Vitxeta y para el no cierre de ninguna línea más en la ciudad, tal como explicó la portavoz cupaire, Mònica Pàmies.