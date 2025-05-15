Llega una nueva edición de la Galleta Amiga para la esclerosis múltiple

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El salón de actos de la Cámara de Comercio de Reus fue ayer el escenario de la presentación de la quinta edición de la Galleta Amiga, una iniciativa solidaria impulsada por el Gremi de Forners de Reus i el Baix Camp y por el Gremi d'Artesans Pastissers de les comarques de Tarragona, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Reus, para dar apoyo a la Fundación Esclerosis Múltiple (FEM).

La campaña empieza hoy y se alargará hasta el 30 de mayo y se acabará, como es tradición, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Durante estos días, una treintena de hornos, pastelerías y confiterías de la demarcación y también otros establecimientos, además de la Cámara de Comercio de Reus, ofrecerán el paquete de diez galletas amigas al precio simbólico de 3,50 euros. Los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente a la FEM para seguir avanzando en el apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad.

La Galleta Amiga es un dulce artesano de mantequilla elaborado especialmente para esta campaña. Cada obrador participante ha creado su propia receta, hecho que permite disfrutar de sabores diferentes.

Participan establecimientos del Baix Camp, el Tarragonès, el Priorat y la Conca de Barberà.