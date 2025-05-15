El Ayuntamiento de Reus creará cinco refugios naturales para generar espacios donde prolifere la fauna local

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus pretende crear cinco nuevos refugios naturales en la ciudad con el objetivo de generar nuevos hábitats y ecosistemas naturales donde pueda proliferar la fauna local como aves, insectos polinizadores y otros organismos esenciales. Actualmente, el proyecto, que prevé una inversión total de 31.548,32 euros, está en proceso de exposición pública y prevé un plazo de ocho semanas de ejecución. Estos refugios se colocarán en los parques Camí dels Morts, de la Família, Albert Via, del Lliscamen y en la calle Vinebre, adecuándolos a unas condiciones, donde los animales puedan vivir y reproducirse. Con el fin de conseguirlo se prevé cohesionar los diferentes niveles de vegetación presentes como árboles, arbustos y plantas tapizadas, para formar espacios funcionales y resilientes. La suma de los cinco refugios establecerá hasta 1.387 metros de perímetro de cierre, siendo el cerrado mayor el de la calle Vinebre con 399 metros.

Para crear estos refugios primero se llevará a cabo una limpieza inicial del entorno, retirando los elementos que sean ajenos. A continuación, se hará una selección esmerada de los seres presentes, respetando la vegetación autóctona de interés y dejando intactas las comunidades de artrópodos bajo piedras grandes, y se protegerá el espacio con uno cerrado para evitar que los herbívoros estropeen las plantas en crecimiento. Finalmente, se instalarán diferentes elementos que favorecerán la biodiversidad.

Entre estas estructuras habrá 18 muros de rompeolas, que incorporan huecos variados de tamaño y posición, cosa que permite la colonización de plantas y animales. Además, ayudan a atenuar las temperaturas extremas, conservar la humedad en el interior y proyectar sombra sobre el suelo. También está previsto colocar 29 construcciones rocosas, formadas por el amontonamiento de rocas que generan microclimas más húmedos y con temperaturas más suaves que las del exterior. Y, para acabar, también está previsto colocar 69 troncos con agujeros, procedentes de la madera muerta de podas y árboles caídos, que constituye un reservorio de biodiversidad y contribuyen a la preservación de invertebrados, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos como musarañas, erizos y roedores. Además, también se instalarán hasta 9 carteles informativos en total en torno a estos nuevos espacios.

RENATUReus

El proyecto se enmarca dentro del RENATUReus, que pretende dar respuesta a la necesidad de abordar los retos ambientales y urbanos de la ciudad de Reus y renaturalizar la ciudad. Este cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y es financiado por los fondos europeos Next Generation, con un presupuesto total de 4,2 millones de euros. Además, la ciudad de Reus también está alineada con el Plan Estratégico de Zonas Verdes y el Plan de Infraestructura Azul y Verde, el cual ha identificado oportunidades clave por integrar soluciones basadas en la naturaleza en el objetivo de renaturalizar las calles, plazas, intersecciones viales y otros espacios urbanos, con el fin de promover la biodiversidad.