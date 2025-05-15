Fito Luri presentará su libro-disco 'Seda i ferro' por Sant Pere en Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El cantautor reusense Fito Luri ha presentado este jueves su último trabajo, Seda i ferro, una obra que rompe fronteras entre disciplinas y combina música, poesía e ilustración. Se trata de un libro-disco, editado por Kasba Music, donde las palabras cobran vida a través de la música y las emociones se convierten en imágenes. El libro -disco se presentará en formato concierto el día 22 de junio en La Palma, en el marco de los actos de la Fiesta Mayor de Sant Pere 2025.

Con Seda i ferro, Luri reafirma su capacidad para fusionar la tradición musical con la expresión poética y visual, ofreciendo al público una experiencia artística completa. En este trabajo, recupera sonidos tradicionales como la flauta irlandesa, la gaita, el violín o el acordeón, con la colaboración de músicos como Kandi Álvarez, aportando una fuerza vital que contrasta con la profundidad emocional de sus versos.

«Con la música intento tocar aquello que las palabras no pueden acabar de decir. Y con los versos, aquello que la música sólo insinúa. En ‘Seda i ferro’ todo eso se abraza», afirma Fito Luri.

La propuesta artística juega con el contraste entre la dureza y la suavidad, entre la fuerza de la palabra y la calidez de la música. Los poemas de Fito Luri están llenos de vivencias humanas, heridas y esperanza, construyendo un puente entre el mundo interior y la realidad que nos rodea.

Este proyecto da continuidad a la línea iniciada con trabajos como Salvar l'ànima (2022), y consolida Fito Luri como uno de los creadores más genuinos del panorama artístico actual.

Daniel Recasens, concejal de Cultura y Política Lingüística, ha expresado el apoyo de ReusCultura a la creación local, «en este caso, a un cantautor de casa, que nos presenta una propuesta musical firme y bien trabada, y que llega acompañada de un libro, una propuesta artística completa que, además, cuenta con la colaboración de un buen puñado de artistas como el mismo ilustrador, Joan Serramià, o los músicos Joan Reig o La Cosina».