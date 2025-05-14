Reus vuelve a ser la capital del circo con la Fira Trapezi

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Se ha hecho esperar, pero el Trapezi, la Feria del Circo de Cataluña, ya está aquí. Les acrobacias, los malabares, el Cabaré y mil y una inventivas sorprenderán reusenses y foráneos desde hoy y hasta el domingo. La inauguración oficial tendrá lugar esta tarde, a las 17 horas, en el Centro de Arte Cal Massó. Además de los parlamentos institucionales, Tripotes La Compagnie ofrecerá un espectáculo «muy especial».

Los amantes de la cultura tendrán trabajo y es que, a las 18 horas, las propuestas se dividirán entre el área de aparcamiento de Sant Francesc y la Sala Santa Llúcia, que se estrena en la lista de los espacios habilitados para la ocasión. Los teatros Fortuny y Bartrina, el Parc de la Festa, La Palma, la plaza de Anton Borrell o la neurálgica plaza del Mercadal serán, también escenarios.

Más allá del desenfreno y la diversión, la programación, que presentará una cincuentena de espectáculos, servirá para fomentar la reflexión entre la población. Se tratarán temáticas como la migración, la cuestión de género, las redes sociales, la salud mental o la conciliación familiar. Además, para esta edición, la número 29, se ha alcanzado una paridad casi perfecta, con la participación de 49 mujeres y 45 hombres entre los artistas.

La capitalidad circense de Reus se verá completada con las sesiones de Trapecio para las escuelas, gracias a la carpa de la plaza Anton Borrell, para acercar el imaginario cultural a los más pequeños.