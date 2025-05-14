Reus revisa el plan de Protección Civil e incorpora los incendios y la concentración de ozono troposférico

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El pleno municipal del Ayuntamiento de Reus de este viernes 16 de mayo aprobará la revisión periódica del Documento Único de Protección Civil (DUPROCIM). La función de este es planificar la gestión de las posibles emergencias al municipio y prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, con el objetivo de dar una respuesta adecuada. Este texto, elaborado el año 2020 y homologado por la Comisión Plenaria de Protección Civil de Cataluña, se ha revisado y actualizado tal como estaba previsto en el plazo de cuatro años y esta semana verá la luz con algunas novedades. La principal novedad es que dentro del texto se contemplan dos situaciones de riesgo para la población más; por ozono troposférico y por incendio forestal. El resto de riesgos que recoge el documento del año 2020 se mantienen.

La concejala de Seguridad Ciudadanía y Convivencia del Ayuntamiento de Reus, Dolors Vázquez, afirma que «revisamos el documento para estar tan bien preparados como sea posible en caso de emergencia. La función del documento es determinar la planificación de la protección civil municipal, teniendo en cuenta todos los riesgos que afectan a Reus». Además, también apunta que es necesario que «todos tenemos que ser conscientes de los riesgos en los cuales estamos sometidos para dar la mejor respuesta posible ante una situación de emergencia» y que prepararse y actuar en caso de una emergencia es una «responsabilidad compartida entre las administraciones y el conjunto de la ciudadanía».

Con respecto a las nuevas adhesiones, el riesgo por ozono troposférico se adhiere al apartado de riesgos territoriales. Según la legislación europea, hay que informar en la población cuando la concentración de ozono troposférico supere el umbral de 180 µg/m³ (microgramos por metro cúbico) por término medio en una hora a fin de que las personas más sensibles puedan tomar medidas preventivas. El umbral de alerta está situado en 240 µg/m³ por término medio en una hora. En caso de superar esta lectura, se tendrá que avisar en la población de qué todo el mundo tome medidas preventivas.

Entre las zonas que sufren habitualmente episodios relacionados con el ozono troposférico se encuentra el Camp de Tarragona, donde las máximas concentraciones superan el umbral de información especialmente en verano. El ozono es un gas incoloro e invisible que se encuentra de manera natural a la estratosfera y la troposfera y que nos protege de las radiaciones de rayos ultravioletas. Este gas puede tener efectos adversos para la salud humana cuando se encuentra en concentraciones superiores a las habituales y puede causar tos, dificultades respiratorias como la garganta seca e irritaciones en la faringe, el cuello y los ojos. Por otro lado, los incendios forestales se añaden a los riesgos especiales, aunque se especifica que la afectación en el municipio de Reus es limitada. En este sentido, el INFOCAT sólo recomienda la elaboración del plan de actuación municipal.

Otros riesgos

El documento del DUPROCIM seguirá haciendo referencia a todo el resto de situaciones de emergencia descritas hasta ahora con ligeras modificaciones. En el apartado de los riesgos territoriales, se recoge la contaminación del río Ebro, el frío intenso, el calor severo, los accidentes ferroviarios, los accidentes con múltiples víctimas y la falta de servicios básicos. En cuanto a los riesgos especiales, están recogidos las nevadas, las inundaciones, las ventoleras, los seísmos, los accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, el riesgo químico, los accidentes aeronáuticos, las emergencias radiológicas y las pandemias.