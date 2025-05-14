«Si no existiera la enfermería, el sistema caería»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Cuando sufrimos un problema de salud, sea propio o de un familiar, tenemos la suerte y confianza al disponer de un sistema sanitario que nos atiende y trata de poner solución. Se trata de un equipo multidisciplinar del cual su columna vertebral está compuesto de una figura que, por desgracia, sigue teniendo que reivindicarse; las enfermeras. Por este motivo, el pasado lunes 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la Enfermería que pretende reivindicar y reconocer la tarea de este sector y el Hospital Universitario Sant Joan de Reus (HUSJR) lo celebró en un acto el viernes 9 de mayo. «La sociedad todavía no conoce cuál es la vertiente de la enfermería, todavía nos ven como aquella persona que está a remolque de otra profesión, cuando no es así,» valora Imma Grau, directora de Infermeria y ámbitos asistenciales del HUSJR, que también apunta que las enfermeras cada vez asumen más competencias.

«Si no existiera la enfermería, el sistema sanitario caería», sentencia contundentemente Carme Anguera, enfermera jubilada que formó parte de la primera promoción de la Escuela de Enfermería del Hospital Sant Joan. Desde el año 75 que empezamos nos hemos tenido que reivindicar, siempre. Hemos tenido que luchar mucho y no ha sido nada fácil, y ahora las que nos sustituyen tienen que continuar», opina Montserrat Samora, también enfermera jubilada que se formó en la Escuela de Enfermería del Hospital Sant Joan de Reus. Precisamente, el acto del pasado 9 de mayo centró la mirada en la celebración de los 50 años de la primera promoción de la Escuela de Enfermería de Reus, la cual estuvo en funcionamiento durante 5 años y preparó a tres promociones de enfermeras. Un hecho que, probablemente, después ayudó a que la Facultad de Medicina se ubicara en la capital del Baix Camp.

«En aquel momento cuando se crearon las escuelas de enfermería fue muy importante, primero porque se estaba desarrollando el sistema sanitario y eran necesarias enfermeras», explica Grau. «Tengo buenos recuerdos de aquel momento. Todo fue un poco a toda prisa, porque se publicitó en septiembre y en octubre empezamos», recuerda Anguera. Les dos enfermeras apuntan que el primer año fue un poco caótico: «Era la primera vez que se hacía, todo era nuevo. Los profesores, los alumnos, el hospital... no sabían como hacerlo. Les urgencias era una casa de socorro». Ahora bien, la veintena de enfermeras que participaron salieron de allí bien preparadas. «Éramos casi minimédicos después de aquello, trabajábamos cinco horas, incluso domingos, y estuvimos a todas las áreas», comenta Samora.

Más especializaciones

Entre las reivindicaciones de que mantienen hoy día a las enfermeras, una de las principales es la falta de especialización dentro del oficio. «Todavía estamos en mantillas, tenemos líneas de especialización como la pediátrica, las comadronas, salud laboral y pediatría, pero no tenemos nada más y nos quedamos cortos. Y el resto de especializaciones el Ministerio no lo está sacando adelante y es necesario», remarca la directora de Enfermería y ámbitos asistenciales del HUSJR. «Cada vez la sanidad se ha especializado más, pero la enfermería no ha sido así y te colocan en un lugar y lo tienes que saber todo, y no hay nadie que lo sepa todo», critica Anguera.