Detenido por apuñalar a su pareja en un centro de salud mental en Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un usuario de un centro de salud mental de Reus fue detenido la madrugada del lunes por apuñalar a su pareja, también residente en el centro. El hombre de 53 años, que sufre un alto grado de discapacidad, quedó detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de inducción y cooperación al suicidio.

Los hechos habrían pasar a las 01.17 horas en un centro situado en la T-315, carretera de Bellissens. Según el relato del autor, la mujer le habría pedido que lo ayudara a morir y este habría accedido clavándole repetidamente un objeto punzante por varias partes del cuerpo e intentó degollarla. El hombre habría utilizado una arma blanca, que habría introducido, posiblemente, en uno de sus permisos al exterior.

Según ha podido saber Diari Més, la mujer, que ya habría intentado autolesionarse en otras ocasiones, está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y no se teme por su vida.

El detenido pasó a disposición judicial el mismo lunes en el Juzgado número 3 de Reus. La magistrada de guardia decretó libertad con cargos para el arrestado, donde continúa ingresado en el centro de salud mental reusense.

La causa continúa abierta a la espera de que avance la investigación, ya que la víctima todavía se encuentra ingresada en el hospital y el alto grado de discapacidad del presunto autor no han facilitado que esta prospere.