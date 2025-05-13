La Escuela Prat de la Riba de Reus eleva sus demandas al Síndico

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El conflicto entre el Ayuntamiento de Reus y la comunidad educativa de la Escuela Prat de la Riba continúa abierto a pesar de las reuniones mantenidas entre ambas partes. El último encuentro tuvo lugar el 30 de abril, donde finalmente el Ayuntamiento se comprometió a estudiar una prueba piloto de cortar la avenida Lluís Companys durante las entradas y salidas escolares, una solución que no ha satisfecho ni de lejos a la AFA de Prat de la Riba.

Por este motivo, desde la comunidad educativa han decidido elevar una queja al Síndico de Agravios tanto del Ayuntamiento de Reus como de la Generalitat de Catalunya para ponerlos en conocimiento de los hechos y pedir que intercedan para resolver la situación.

En la carta que la AFA ha hecho llegar al Síndico de Agravios se muestran decepcionados e indignados por la «persistente falta de actuación del Ayuntamiento de Reus» al dar respuesta a sus reclamaciones en ámbitos como la seguridad o la contaminación. Por este motivo, reclaman al Síndico que intervenga para «investigar de manera exhaustiva la persistente falta de actuación del Ayuntamiento, mediar de manera activa y urgente entre la comunidad educativa y el Ayuntamiento y emitir las recomendaciones firmes y precisas que considere oportunas». Desde la comunidad educativa afirman que se les ha agotado la paciencia y que seguirán llevando a cabo las protestas semanales con corte de carretera cada viernes en el cruce de Prat de la Riba con Pròsper de Bofarull.

Las demandas

Desde la comunidad educativa reclaman desde hace tiempo varias actuaciones tanto a corto como largo plazo para pacificar el entorno escolar de Prat de la Riba y mejorar las condiciones del edificio. Las medidas a corto plazo se resumen en la sustitución de las ventanas por unas más modernas, que reduzcan el ruido y mejoren la eficiencia energética del centro, la colocación de pilones en la avenida President Companys para generar un espacio seguro en el lateral de la escuela, eliminar las plazas de aparcamiento de la avenida para ampliar la acera, colocar reductores de velocidad delante de la escuela y colocar un pilón retráctil para cortar el tráfico de la avenida durante las horas de entrada y salida.

Con respecto a las demandas a largo plazo, desde la Escuela Prat de la Riba consideran que se tendría que cerrar el tránsito rodado en la avenida Prat de la Riba y la reducción de este en el paseo Sunyer, en el contexto del despliegue de la zona de bajas emisiones de Reus, y llevar a cabo realizar un estudio vinculante del entorno de todas las escuelas públicas de la ciudad. Este estudio tendría que determinar la situación sobre la calidad del aire para implementar medidas medioambientales.