La Diputación avanza en el proyecto para construir un nuevo auditorio en Reus

La Diputación de Tarragona avanza en el proyecto para construir un nuevo auditorio de alcance territorial en Reus con capacidad para centenares de personas. En el pleno de abril, aprobó una modificación de crédito con que reserva una partida de 600.000 euros para la adquisición de un solar para el equipamiento.

La presidenta del ente supracomarcal, Noemí Llauradó, apunta que «estamos trabajando para encontrar una ubicación donde construir un nuevo auditorio en la ciudad que dé servicio en la Escuela y Conservatorio de Música de la Diputación en Reus (ECM Reus), pero también a las otras dos escuelas de música de la institución y al conjunto de la demarcación para conciertos y grandes agrupaciones musicales».

Llauradó señala que la exploración de los terrenos responde a la detección de la necesidad de ampliar la oferta de lugares para alojar acontecimientos de carácter cultural y al hecho que «el espacio del actual Auditorio Higini Anglès del ECM Reus —en el Palau Bofarull, en la calle de Llovera- probablemente lo tendremos que destinar a acoger aulas o salas de audiciones, entre otros,» apunta. «En este sentido, la intención es que el futuro auditorio se ubique en otro espacio en el más próximo posible en la Escuela y Conservatorio de Música de la Diputación en Reus», concluye a la presidenta.

El ente supramunicipal compartió el anuncio del gran proyecto que tenía entre manos a principios del presente año. En aquel momento, Llauradó expresó que «creemos que ahora tenemos la oportunidad para apostar por un auditorio territorial, con capacidad para acoger espectáculos de primer nivel y aumentar el tipo de visitantes que queremos, con estima por la cultura». La inversión prevista es de unos 5 millones de euros y la voluntad es que se encuentre un lugar idóneo «céntrico». El inmueble tiene que tener buena acústica y suficientes localidades y tendría que acoger, también, el ECM Reus, la Banda Sinfónica de Reus, las orquestas de la demarcación y conciertos, y se espera que sea un atractivo para los turistas.

El Ayuntamiento de Reus, que recibió la noticia por sorpresa, por ahora no quiere posicionar porque desconoce los detalles del proyecto y, por lo tanto, sería precipitado emitir ningún tipo de valoración.

Apuesta por la cultura

El mismo modificativo de crédito destinó una partida de 400.000 euros para la evaluación de la compra de espacios adyacentes para la futura ampliación de la Escuela y Conservatorio de Música de Reus, con el fin de habilitar más aulas y ampliar la capacidad del conservatorio actual. Llauradó reconoció que el espacio ha quedado pequeño y que, incluso, se han tenido que aprovechar rincones de la Escuela de Arte y Diseño. Hay que recordar que el ECM Reus está dividido en dos edificios, el Palau Bofarull y un inmueble en la calle de Sant Jaume, 9-11. El crecimiento podría aprovechar partes en desuso en la calle de Llovera. La presidenta de la Diputación ya señaló que se utilizarían «espacios adyacentes, públicos o privados».

La operación también preveía, en el ámbito cultural, impulsar los estudios previos para el proyecto de la Escuela y Conservatorio de Música de la Diputación en Tarragona en la Tabacalera, con una dotación de 2 millones de euros, y reservar 100.000 euros para los análisis preliminares para el proyecto de la Escuela y Conservatorio de Música de Tortosa.