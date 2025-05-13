El Ayuntamiento de Reus licita las obras de remodelación de la calle del Doctor Ferran

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha publicado este martes al perfil del contratante la licitación del contrato de obras para ejecutar la primera fase del proyecto de remodelación de la calle del Doctor Ferran. El proyecto busca acabar con el mal estado actual que presenta la vía con una solución que introduce criterios de accesibilidad, movilidad sostenible y pacificación del tráfico, especialmente en el entorno de la escuela General Prim; y al mismo tiempo apuesta por una calle más amable y más verde.

Les obras se ejecutarán en dos fases. La primera fase incluye los trabajos entre la avenida de los Països Catalans y la calle de Roger de Belfort. Son las obras que se licitan ahora. En un primer tramo la calle será de plataforma única, entre la avenida de Països Catalans y la calle Lepant donde está la escuela General Prim. Un segundo tramo, entre calle Lepant y la calle de Roger de Belfort, será a 2 niveles, con calzada y aceras diferenciadas y pasos de peatones adaptados. Los trabajos de la fase 2 se harán entre la calle de Roger de Belfort y el paseo de Sunyer.

Render de la reforma de la calle del Doctor Ferran.Ayuntamiento Reus

El proyecto apuesta por dar en la calle una imagen más verde y más amable. En total se plantarán 44 árboles nuevos, 25 de los cuales en la primera fase. Además, se plantarán varias tipologías de árboles para evitar que futuras plagas afecten a la totalidad del arbolado de la calle.

Igualmente, el proyecto mejora el alumbrado público. En la primera fase se pasará de los 7 puntos de luz actuales a un total de 19, mejorando el alumbrado de la calle así como la eficiencia energética. Los puntos de luz se colocarán más bajos que los actuales para minimizar las molestias en el vecindario de las primeras plantas de los edificios de calle.

El proyecto fija un presupuesto de licitación de las obras de la Fase 1 de 405.023,94 euros.