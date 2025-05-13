Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Nuevo movimiento a la composición del plenario del Ayuntamiento de Reus. Arnau Martí dejará el acta como concejal de la CUP de Reus, según ha podido saber Diari Més. La previsión es que la renuncia se oficialice esta semana. Vinculado al Casal Despertaferro, fue el número 2 de la lista electoral en las elecciones municipales del 2023.

La formación independentista llevó a cabo un debate interno a principios de año con la voluntad de fortalecer su imagen de cara a las elecciones del 2027 y empezar a trabajar en el relevo de sus representados a escala consistorial, dado que el actual portavoz, Mònica Pàmies, habrá completado dos mandatos como concejala municipal. En este contexto, Martí ha decidido dar un paso al lado, si bien se espera que continúe vinculado al proyecto anticapitalista.

Graduado en Educación Primaria y profesional de la hostelería y la restauración, ha destacado por su compromiso con las luchas sociales, como el acceso a una vivienda digna o la defensa del catalán, y por su tono crítico y contundente con el gobierno o para rebatir vejaciones.

Todavía restará conocer a quien ocupará el acta de regidor en sustitución de Martí. La siguiente persona a la lista sería la cocinera y filóloga catalana Mariona Quadrada, que ya estuvo presente en el consistorio entre el 2015 y el 2019, también en representación de la CUP. En caso de que no aceptara, la número 4 en el 2023 era Aleida López; el cinco, Abel Guinovart; y el seis, Ricard Aragonès.

Un mandato de cambios

El mandato 2023-27 ha vivido, cuando todavía no se ha llegado a su ecuador, hasta cinco cambios. Entre las filas del gobierno, Òscar Subirats asumió la concejalía de Empresa, Formación y Empleo en sustitución de Carles Prats, que dejó el acta argumentando que su «momento vital» lo llamaba «a dedicar el tiempo a la gente que me rodea y que amo».

A la oposición, Montserrat Caelles, de Junts, presentó la renuncia para emprender nuevos retos profesionales —sería designada directora general de Miró Vermouth-. Su lugar lo ocuparía la ingeniera técnica Sarah Dubois.

Caso aparte es la situación vivida en Vox. De los tres concejales conseguidos en el 2023, tiene, en la actualidad, sólo un representante en el Ayuntamiento, Francisco Javier Vaquero. El número tres de la lista, José Ruiz, dejó las filas el noviembre posterior a los comicios por desavenencias con las formas de actuar del partido. El pasado marzo, el entonces portavoz Julio Pardo «rompió», también, con la formación, que había solicitado su expulsión, alegando que Vox «había mutado sus principios». Con todo, tanto Pardo como Ruiz han continuado al pleno como concejales no adscritos.