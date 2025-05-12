La tercera Gala Drag de Reus conoce a sus primeras tres finalistas

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La carrera para llegar a la tercera Gala Drag de Reus, organizada por la entidad H2 O, ya ha empezado. El Centro Cultural Iglesia Vieja de Mont-roig del Camp fue el escenario de la primera semifinal, que contó con la asistencia de un centenar de personas. Drag Kaleidox, Roxy Divine y Miss Honey fueron las primeras clasificadas que tendrán la oportunidad, el 25 de mayo, de ser coronadas como reinas. El cartel se completó con Kuntina LaBorja y La Rosa Van'Da.

La concejala de Igualdad y Feminismos, Francis Ortiz, expresó que no sólo se celebraba «el arte, el espectáculo y la creatividad», sino también «la diversidad, la libertad y la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBI». LA edil de Juventud, Cristina Llorens, destacó que el arte drag «nos enseña a ser valientes y a no tener miedo de demostrar quiénes somos y cómo lo queremos hacer», un mensaje «especialmente importante para las personas jóvenes». El acto estuvo conducido por la local Maria Espetek. La segunda semifinal se celebrará el 16 de mayo en Salou.