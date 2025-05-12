Las rosas vuelven a adornar el centro de Reus

Fotografía del espacio ‘Relaxa en rosa’ que se instaló en el Gaudí Centre durante el Festival Rosas de ReusGerard Martí

La rosa de Reus, el emblema de la ciudad, ha sido un año más reivindicada gracias al Festival Roses organizado desde la concejalía de Proyección de Ciudad del Ayuntamiento de Reus.

Desde hace días los peatones eran conscientes de la llegada de este acontecimiento gracias a las bolsas de compra gigantes que se instalaron en lugares estratégicos como la plaza Mercadal o la calle Llovera que lo anunciaban.

Durante este fin de semana, aquellos que visitaban el centro de Reus pudieron disfrutar de los colores vivos que ofrecían las diferentes decoraciones en varios edificios como el Palau Municipal, el Palau Bofarull o el Gaudí Centre.

Concretamente, el Gaudí Centre se adornó con una obra preparada por los alumnos del módulo de Arte Floral de la Escuela de Horticultura y Jardinería de Reus. Un sofá de color rosa rodeado por una composición de rosas de diferentes colores, generando un lugar perfecto donde relajarse y hacerse una fotografía para el recuerdo.

No obstante, el espacio principal que recibió a una gran cantidad de visitantes fue el 78.º Concurso Exposición Nacional de Rosas en el Teatro Bartrina. Organizado desde el Centro de Lectura, los visitantes pudieron disfrutar de la belleza de las rosas expuestas.

Fotografía del Concurso Exposición Nacional de Roses al Teatro BartrinaGerard Martí

El color rojo, como era de esperar, fue el predominante en los pétalos de las rosas, pero otros colores como el amarillo o el blanco también fueron presentes para ofrecer variedad entre los participantes.