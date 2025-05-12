Martínez Bravo inaugura el nuevo hogar-residencia del Taller Baix Camp

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez Bravo, inauguró el jueves oficialmente el nuevo Hogar Residencia Baix Camp, una iniciativa impulsada por el Taller Baix Camp en la Masía Encarnado y dirigida a personas con discapacidad intelectual.

Después de visitar las instalaciones, Martínez Bravo expresó que «es más que una residencia: es un verdadero hogar» y remarcó que «es muy importante dar pasos adelante cabe a fomentar la autonomía de las personas con discapacidad y las personas mayores; por eso es importante tener un espacio que los acompañe y lo fomente».

Tal como adelantó Diari Més, el equipamiento recibió a los primeros huéspedes con la entrada de marzo. Está conformado por doce habitaciones individuales y cuatro baños, estando todos los rincones adaptados. También se pueden encontrar una lavandería y una sala de estar y comedor de uso compartido donde los usuarios conviven y llevan a cabo actividades. El proyecto ha sido financiado con el apoyo de los fondos Next Generation y la Fundación la Caixa.

El director general de Taller Baix Camp, Josep Ramon Nogués, remarcó que el hecho de disponer de la nueva hogar-residencia es «muy importante» porque responde a una «necesidad que estaba detectada» como es el alargamiento de la esperanza de vida de la población; también, del colectivo con discapacidad intelectual.

El presidente de la entidad, Jaume Verge, recordó que la ideación se concretó «durante la pandemia». Ante este contexto, la consellera Martínez Bravo valoró la «capacidad de soñar» y de «pensar hacia dónde queremos ir» en un momento «tan difícil». «Cojo este espíritu para enfrentarnos a los grandes retos que tenemos como país», remachó.

Por su parte, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, también presente en el acto, remarcó su «orgullo» de ver el equipamiento hecho realidad; una iniciativa que es fruto de una «colaboración histórica de la sociedad civil y las administraciones».

Ante el envejecimiento de la ciudadanía, la alcaldesa remarcó que las personas mayores «tienen que tener un papel fundamental en la definición del modelo de ciudad que queremos tirar adelante». «Entre todos, tenemos que luchar para que este colectivo tenga una vida digna», cerró.

Visita institucional

Aparte de la visita a la Masía Encarnado, la consellera se reunió con el alcalde de Cambrils, Oliver Klein, y otros miembros del consistorio. En Reus, conoció las instalaciones del Servicio de Orientación y Acompañamiento a las Familias (SOAF) de Mas Pintat y el personal que trabaja. Además, se encontró con Guaita y una representación consistorial y firmó el libro de honor.