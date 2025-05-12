'Cap Infant Sense Fortuny' reflexionará sobre el uso de los dispositivos móviles entre los niños

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 5.ª edición del Cap Infant Sense Fortuny sugiere este año un espacio de reflexión sobre presencia y uso de los dispositivos móviles entre los niños. La obra, titulada Pantalla i calla, es una ópera de nueva creación con tres voces solistas y la Orquesta Camerata XXI en formato sinfónico desde el foso del teatro, y con libreto de David Puertas y música de Albert Gumí. Tendrá lugar el 22 de mayo en el Teatro Fortuny, y en esta edición participarán 1.100 alumnos de público, más 152 que formarán parte de la representación de la obra –una de las novedades de este año–, de 24 centros educativos de Reus, y 86 docentes.

La obra quiere poner de manifiesto las muchas ventajas que supone eliminar el uso habitual de los móviles entre los niños, que se exponen a peligros como el ciberacoso, y que les pueden permitir mejorar sus relaciones personales y la socialización. Durante los últimos meses, el tema central del espectáculo se ha ido presentando en los diferentes centros educativos de Reus los cuales, paralelamente, de la mano del equipo de trabajo formado por diferentes docentes, han elaborado propuestas didácticas para trabajar en las escuelas.

En estas visitas, la Fundación Teatre Fortuny ha entregado un ejemplar del libro Com les pantalles devoren als nostres fills del Dr. Francisco Villar, de los Servicios de Psiquiatría y Psicología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, para animar el debate a la reflexión.

Además, este año también se ha programado una actividad complementaria con la participación y apoyo del Círcol: la conferencia del Dr. Francisco Villar, donde se pondrá a debate el contenido de su libro, el martes 20 de mayo a las 19:00 h en el Círcol de Reus.