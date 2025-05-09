¿Por qué Reus ha sido distinguida como Ciudad de la Ciencia y la Innovación?

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Reus ya es formalmente Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Fue distinguida el lunes por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en reconocimiento de su «ecosistema de innovación». Fue uno de los únicos 22 municipios galardonados de todo el Estado en la convocatoria del 2024 y que se han integrado en la Red Innpulso para fomentar la investigación y desarrollar proyectos colaborativos para transformar las urbes y mejorar la vida de la gente.

La candidatura presentada por el Ayuntamiento de Reus y que ha sido considerada merecedora de la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación plantea 69 proyectos, algunos en marcha y otros planificados, que responden a un concepto amplio de innovación, no ligado exclusivamente a la tecnología, y que se diseñan con la voluntad de tener una ciudad más limpia, segura, inclusiva, justa, verde y competitiva.

En concreto, los siete grandes retos fijados son el acceso a la vivienda, la ciudad saludable, la captación y retención de talento, la movilidad urbana sostenible, la transformación energética, la transformación del sector primario y la participación ciudadana. La inversión prevista por el grupo Ayuntamiento para sacar adelante estas iniciativas es de casi 80 millones de euros. Los proyectos más destacados presentados para alcanzar la distinción han sido los siguientes:

La ciudad saludable

El Ayuntamiento está impulsando políticas, desde diferentes áreas, para abordar los determinantes de la salud, como el urbanismo, el bienestar emocional o la lucha contra el cambio climático, con el fin de crear entornos que promuevan el bienestar físico, mental y social. En esta línea, tienen un peso importante las actuaciones dirigidas a renaturalizar calles, plazas, intersecciones, centros educativos, caminos y la ciudad en general.

Con el marco del RENATUReus, hay múltiples acciones activadas. Son ejemplo los refugios climáticos para las escuelas General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny y Teresa Miquel. Recientemente, se ha adjudicado la construcción y supondrá una inversión de más de 1 millón de euros para adaptar los patios y convertirlos en zonas de estancia confortables ante un contexto de aumento de temperaturas, mediante soluciones basadas en la naturaleza, incrementando la presencia de verde, sustituyendo los pavimentos duros e impermeables y generando espacios de sombra.

En paralelo, se trabaja en el conjunto de Reus, transformando los parterres de planta de temporada por especies resilientes, implantando más alcorques vivos para mejorar la capacidad para retener el agua y plantando nuevo arbolado dentro del Plan Reus Respira, que prevé sumar 500 árboles cada año.

También, el Ayuntamiento de Reus ha impulsado el Servicio de Orientación y Atención al Bienestar Emocional y Mental, que quiere acompañar a los ciudadanos que lo necesiten a encontrar un recurso para cuidar la salud mental, el bienestar emocional y prevenir el malestar.

Movilidad urbana sostenible

En movilidad, los retos son diversos y constantes. La Zona de Bajas Emisiones se implantará de forma efectiva a partir de diciembre y el consistorio trabaja para ofrecer medidas alternativas, como la ampliación del servicio de autobús a demanda, el Bus x tú, que permite desplazarse entre el centro y la periferia.

Hasta ahora, sólo cubría barrios residenciales, pero llegará también a los centros de trabajo de los polígonos industriales, así como a las urbanizaciones, la Residencia Marinada, el Instituto de Horticultura y el Instituto Villablanca. Para incrementar el ámbito de actuación, está prevista la compra de cuatro microbuses eléctricos.

Además, se pretende seguir fomentando el uso de la bicicleta, a través del despliegue de la red de carriles bici, que ya dispone de más de 65 kilómetros, y la habilitación de cuatro o cinco nuevas estaciones de la Ganxeta, la bicicleta compartida, durante el 2025. Se hará una nueva junto a la calle del Roser, se plantea crear en el polígono Agro-Reus (calle de Recasens y Mercadé) y se estudian los barrios Horts de Miró e Immaculada.

Captación y retención de talento

Reus, segunda ciudad de Cataluña con mayor proporción de empleo en el sector tecnológico, se enfrenta al reto de captar y retener talento en un mercado altamente competitivo. Para abordar esta necesidad, se impulsan tres líneas estratégicas. La primera es la formación, centrada en educación digital y certificaciones en áreas como programación y ciberseguridad.

La segunda, la emprendeduría digital, mediante incubadoras, aceleradores y acontecimientos de innovación. Finalmente, la colaboración publicoprivada, con alianzas entre empresas tecnológicas, la Universidad Rovira i Virgili y otras entidades.

Reus dispone actualmente del único Parque Tecnológico y de Innovación de la demarcación, que conecta un ecosistema singular con los centros de empresas municipales. Se acaba de publicar el concurso de proyectos de lo que será el quinto, Redessa InnoReus.

Con todo, la meta es ir un paso más allá y que el Tecnoparc evolucione hacia un distrito tecnológico y de innovación con espacios urbanos y entornos de trabajo. Asimismo, se ha puesto en marcha una Oficina de Innovación para impulsar y facilitar la innovación de manera transversal en la ciudad.

Acceso a la vivienda

Uno de los principales caballos de batalla es garantizar el acceso a la vivienda, en especial, de los colectivos más vulnerables. Persiguiendo este objetivo, el Ayuntamiento tiene varias líneas de actuación puestas en marcha, como las obras de construcción del complejo de vivienda social, aparcamiento público y equipamiento municipal Riera, antiguamente conocido como a Hispania, y que contará con 60 pisos de precios asequibles y un parking soterrado de 340 plazas.

Además, se plantea fomentar formas alternativas de acceso a la vivienda, como las cooperativas o las propiedades compartidas y temporales. En el caso de las personas mayores, se dibuja la creación de inmuebles compartidos que ayuden a combatir situaciones de soledad no deseada, promover el envejecimiento activo y optimizar los recursos.

La transformación energética

En un contexto de emergencia climática, Reus decidió centrar uno de los tres ejes del Plan de Acción Municipal 2023-27 en iniciativas destinadas a avanzar hacia una ciudad más verde, sostenible y conectada con la naturaleza. El objetivo municipal es convertirse en un referente en el territorio y en Cataluña por el compromiso medioambiental, la promoción del autoconsumo y la energía limpia y verde.

Un ejemplo en esta dirección es Reus Energia, el proyecto para suministrar electricidad al Ayuntamiento y los equipamientos públicos. Gestiona instalaciones solares fotovoltaicas en las escuelas municipales, el IMFE Mas Carandell, la Biblioteca Xavier Amorós, el Gaudí Centre, el Mercado Central y el Pabellón Olímpico.

Además de generar energía de fuentes propias con instalaciones solares, la empresa municipal compra procedente de fuentes renovables al mercado libre para suministrar sólo energía verde en las instalaciones públicas. De cara al 2025, está prevista la puesta en funcionamiento de las instalaciones en Redessa CEPID y la ampliación de las plantas en las escuelas La Vitxeta y Pi del Burgar.

También se encuentra en redacción un nuevo proyecto en el Cementerio General y se estudia la instalación de un huerto solar con paneles sobre terrenos municipales y un proyecto con almacenaje a través de baterías que se correspondería con una segunda fase del depósito de vehículos.

Otra propuesta es la Asociación Comunidad Energética del Polígono Agro-Reus, la iniciativa publicoprivada liderada por el Ayuntamiento y con la participación de empresas para promover el uso de energías renovables. Esta infraestructura permitirá a los negocios de la zona consumir energía generada localmente y los excedentes serán gestionados y comercializados por Reus Energia. El proyecto implica una inversión de 4,4 millones de euros, con una subvención de 2,2 millones de euros otorgada por el Ministerio de Transición Ecológica y el IDAE, a través de los Fondos Next Generation.

En último término, Redessa ha invertido más de 1 millón de euros para mejorar la sostenibilidad de sus edificios, tanto los centros de empresas como la división de viviendas. Las actuaciones se han articulado en torno a la eficiencia energética e hídrica, el reciclaje y la reducción del despilfarro.

El sector primario

Reus ya hizo gala durante la entrega de las distinciones en las nuevas Ciudades de la Ciencia y la Innovación de su tradición agroalimentaria. El Reus, París, Londres permanece en la memoria colectiva, pero el peso económico del sector sigue siendo notable hoy día.

Con más de 100 empresas, el campo de la nutrición y la alimentación suma a la demarcación de Tarragona más de 6.000 trabajadores y 2.500 millones de euros de facturación anual. Hoy día, el sector primario tiene importantes retos, como afrontar el cambio climático, mejorar la eficiencia y la digitalización.

Por eso, desde el Ayuntamiento se colabora con el IRTA y el Eurecat y se ha impulsado el Hub Foodtech & Nutrition, que trabaja para generar dinámicas entre dos sectores estratégicos, el tecnológico y el alimentario, y quiere aportar valor añadido para que Reus y el entorno sean un polo de atracción de inversiones, tecnología e innovaciones. En paralelo, desde Redessa se están potenciando start-ups y proyectos emprendedores agroalimentarios y de salud.

Destaca también el proyecto europeo Soulfood, liderado por la Diputació de Tarragona, con la colaboración del Ayuntamiento, el Cluster TIC Catalunya Sud, la Fundación Espigoladors y otros socios europeos, que busca fórmulas basadas en la innovación tecnológica para reducir el despilfarro alimentario y que los excedentes de las producciones agrícolas lleguen a iniciativas sociales.

La participación ciudadana

El Ayuntamiento ha adoptado, con la experiencia de años, la participación como una manera de hacer propia; parte imprescindible para diseñar planes estratégicos y equipamientos que tienen que transformar la imagen de la ciudad. Con la voluntad de ampliar la implicación de la población en la mejora de Reus, se están desarrollando dos aplicaciones móviles.

Una, de seguridad ciudadana y mancomunada con otros municipios del Camp de Tarragona, que permitirá comunicarse de manera fácil e inmediata con los cuerpos de seguridad en situaciones de emergencia. La segunda será una app de ciudad, que incorporará la inteligencia artificial y tendrá funcionalidades como la opción de avisar incidencias en la vía pública.

Más proyectos

La candidatura cuenta con más proyectos que buscan mejorar la vida de la ciudadanía y que, tal como explicó a la alcaldesa, Sandra Guaita, el lunes, ratifican que Reus tenía «ADN innovador cuando la gente no sabía qué era». Son ejemplos el Young Lab Prototips, que busca la participación de los jóvenes en proyectos de ciudad; el Centro de Capacitación Digital; o la creación de espacios de prueba y experimentación para productos y servicios tecnológicos innovadores antes de ser comercializados.