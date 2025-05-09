La Ganxet Pintxo 2025 da el pistoletazo de salida con una treintena de establecimientos

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Ganxet Pintxo 2025 dio ayer el pistoletazo de salida oficial con el acto ya tradicional en la Llotja de Reus donde se pudieron probar algunas de las tapas participantes de esta nueva edición. El coordinador de la Ganxet Pintxo, Jaume Batista, remarcó que esta ruta «se ha convertido en una cita esperada, reconocida y querida tan dentro como fuera de Reus». «Año tras año los establecimientos se esfuerzan y elevan el listón de la calidad de las tapas», apuntó Batista.

Este año la ruta cuenta con la participación de 30 establecimientos y cada tapa tiene una historia detrás. Además, este año han querido fomentar la participación a través de las redes sociales. A través de la página web de Gastronosfera, los clientes podrán votar sus tapas preferidas que escogerán al ganador de la Ganxet Pintxo. Además, participar en las votaciones supone entrar en un sorteo para conseguir diferentes premios.