La Semana del Gobierno Abierto se descentraliza y llegará por primera vez a Reus

Reus será por primera vez sede de uno de los actos de la Semana del Gobierno Abierto, que promueve la Generalitat de Catalunya, como miembro de la organización internacional Open Government Partnership (OGP), para impulsar la transparencia, la participación y la colaboración entre administraciones y ciudadanía. De hecho, la edición del 2025 presenta como novedad la voluntad de abrirse a municipios más allá de Barcelona y, en consecuencia, la programación de actividades se descentraliza por todo el territorio catalán.

La jornada en la capital del Baix Camp se desarrollará el martes 20 de mayo (de 9.30 a 14 horas), en el Casal de las Mujeres. Con el título Nuevas perspectivas de la participación en los municipios, se hablará de cuestiones como el anteproyecto de ley de participación ciudadana, el Panel de Políticas Públicas de Participación o la Guía de Calidad Democrática de la Diputación de Barcelona. También habrá espacio para centrarse en el ámbito local y presentar las iniciativas participativas promovidas desde Reus, mediante una mesa redonda en que intervendrán equipos municipales y personas a título individual que han sido parte activa de los Presupuestos Participativos.

La concejala de Buen Gobierno, Transparencia y Participación, Montserrat Flores, expresa que «ser suyo y presentar nuestra experiencia en una cita internacional como es la Semana del Gobierno Abierto se nos enorgullece y nos espolea a seguir trabajando». «La experiencia del Ayuntamiento de Reus en los últimos años ha permitido consolidar la participación como una manera de hacer propia, concebida no sólo como un trámite, sino como un proceso de debate y escucha activa», afirma al edil.

Los Presupuestos Participativos son la principal carta de presentación de Reus para explicar cómo ha implicado la ciudadanía en la transformación y la mejora de la localidad. Con esta herramienta, es la población a quien propone donde se tiene que invertir parte del presupuesto municipal. Además, se ha requerido la opinión de la sociedad a la hora de diseñar documentos como el Plan de Acción Municipal (PAM), el reglamento de artistas en la calle o las ordenanzas reguladoras del servicio de bicicleta compartida —la Ganxeta-, la Zona de Bajas Emisiones o la recogida de residuos y limpieza viaria, así como para diseñar equipamientos como el Centro Cívico Gregal. En estos momentos, está activo el Observatorio Ciudadano de Biodiversidad. En febrero, se aprobó la creación de una Comisión de Impulso y Garantías para velar por el correcto funcionamiento del reglamento de Participación Ciudadana.

La Semana del Gobierno Abierto se celebrará del 19 al 23 de mayo y presentará talleres, seminarios y conferencias en lugares como Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Figueres, Cervera y Badalona, donde se presentarán iniciativas pioneras y se debatirán propuestas de mejora en torno a la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana. Las jornadas están abiertas a ciudadanía, entidades, personal técnico y político y todo el mundo que quiera colaborar compartiendo ideas y aportando posibles soluciones para afrontar los retos de futuro.

Gobiernos abiertos

Cataluña se convirtió en miembro del OGP, la alianza mundial de gobiernos abiertos, en octubre del 2020. Conformada por más de setenta estados y decenas de regiones, tiene como objetivo promover una gobernanza transparente, responsable, inclusiva y que asegure la rendición de cuentas. Las administraciones públicas y la sociedad civil crearon conjuntamente el Plan de Acción OGP Cataluña, que planteaba una serie de compromisos para mejorar las políticas públicas, como fue el caso de fomentar los procesos participativos para políticas y proyectos con impacto territorial; disponer de planes de integridad a los entes locales; o estandarizar conjuntos de datos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, poniéndolos a disposición del territorio.