La Oficina de Antifraude de Cataluña archiva la denuncia presentada por Vox contra el asesor de Julio Pardo, exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Reus y actualmente concejal no adscrito. Así y todo, según afirma el contenido de la carta a la que ha tenido acceso Diari Més, «se ha resuelto con un archivamiento con comunicación a la autoridad competente», es decir, no todo se habría hecho escrupulosamente bien.

Por lo tanto, Antifraude solicitará al Ayuntamiento de Reus que, dado que se habría corroborado que la persona denunciada «no habría tramitado previamente la correspondiente certificación de compatibilidad», tal como establece el artículo 20 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, «informe de las medidas disciplinarias que pretende aplicar».

A pesar de haber sido archivado el caso por la Oficina de Antifraude, el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Reus, Francisco Javier Vaquero, celebra la resolución. «Queda demostrado que el concejal Julio Pardo se negó a cesar a un cargo de confianza que estaba trabajando de forma incompatible con la legalidad vigente», opina Vaquero, a la vez que cuestiona los posibles «intereses personales» detrás de este hecho.

Desde Vox recuerdan que se mantendrán atentos ante cualquier práctica irregular y exigen al Ayuntamiento que cumpla con lo que requieren desde Antifraude, «depurando responsabilidades y actuando con transparencia». Al cierre de la actual edición, el consistorio no se ha pronunciado al respecto y la persona afectada ha declinado hacer declaraciones sobre el tema.

Los hechos

El pasado mes de septiembre se conoció que Julio Pardo, portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Reus en aquel momento, había sido denunciado en el Comité de Garantías del partido por presuntas infracciones tanto de los estatutos como del código ético de partido.

Entre los motivos, estaba el hecho de haber desobedecido el orden directo de la dirección nacional de cesar a su asesor. En aquel momento, Pardo se defendió e, incluso, retó al partido a convocar unas elecciones para que los militantes de Reus escogieran si querían que él siguiera siendo el portavoz municipal o no.

Finalmente, y después de meses de silencio, el pasado 6 de marzo se conocía la ruptura definitiva entre el partido y Pardo. Vox reclamó la expulsión del concejal que, pocas horas después, anunciaba por su cuenta que abandonaba el partido y que pasaría a ser concejal no adscrito. Ante esto, Vox le exigió que devolviera el acta de regidor, hecho al que se negó.

De esta manera, los tres concejales que Vox había conseguido en Reus durante las elecciones municipales del año 2023 solo queda uno, el actual portavoz, Francisco Javier Vaquero. El pasado mes de noviembre de 2023, pocos meses después de empezar el mandato actual, José Ruiz, quien fue número 3 en las listas del 28M por Vox, decidió abandonar las filas de Vox y quedarse como concejal no adscrito. Según explicó Ruiz, lo hacía por estar en desacuerdo con determinados posicionamientos del partido.