Los parecidos entre los carteles de Santa Tecla 2024 y Sant Pere 2025

Imagen de los carteles de Santa Tecla de Tarragona 2024 y Sant Pere de Reus 2025, que ha provocado comentarios sobre su parecido.Diario Más

Este jueves por la mañana se ha presentado oficialmente el cartel de la Fiesta Mayor de Sant Pere 2025, que se celebrará del 24 al 29 de junio en Reus. La obra, creada por el ilustrador Ferran Orta, destaca por su composición a cuadros coloridos que combinan elementos icónicos y tradicionales de la fiesta reusense, en una gama cromática cálida y vibrante.

El cartel ha despertado una inmediata comparación con el de la Santa Tecla 2024 de Tarragona, por su estructura visual similar: ambos utilizan una disposición en mosaicos para mostrar fragmentos de cultura popular, como figuras festivas, instrumentos musicales y símbolos patrimoniales.

El cartel tarraconense, en cambio, se creó como un homenaje a la popular Bajada del Águila, uno de los actos más populares de las fiestas de Tarragona. El artista encargado de esta pieza fue el vallense de infancia y tarraconense de adopción Marc Volpini.

La presentación del cartel reusense ha ido a cargo de la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y el concejal de Cultura y Política Lingüística, Daniel Recasens. También han intervenido representantes de las principales novedades musicales de este año: Dídac Masdeu, Marc Sans y David Cayuela, por parte de la Coordinadora de Barracas, y Julen Iñarra, en representación del Festival Dan_tz Point. Todos han destacado la voluntad de reforzar la oferta musical de la fiesta con propuestas que combinan tradición y modernidad.