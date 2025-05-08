Ya se conocen los conciertos de la Fiesta Mayor de Sant Pere

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este jueves por la mañana se ha presentado el cartel de Sant Pere 2025 y todos los conciertos de la Fiesta Mayor, con Barraques y el Festival Dantz Point, como grandes novedades. El cartel de este año lo ha hecho el ilustrador Ferran Orta. La presentación del cartel y de la música de la fiesta ha ido a cargo de la alcaldesa de la ciudad, Sandra Guaita; el concejal de Cultura y Política Lingüística, Daniel Recasens, y también han tomado parte Dídac Masdeu, Marc Sans y David Cayuela, por parte de la Coordinadora de Barraques, y Julen Iñarra, del Festival Dan_tz Point.

La alcaldesa Sandra Guaita ha manifestado que «Sant Pere es un momento especial, un gran momento que compartimos todos los reusenses, que nos mueve a la participación, a salir a las calles y a dejarnos llevarse por todo aquello que encontramos, la música, los elementos festivos, los bailes y toda una diversidad de actos que conforman este extenso programa que hoy tenéis en las manos», a la vez que ha agradecido a todas las personas que la hacen posible.

Por su parte, el concejal de Cultura y Política Lingüística, ha puesto en valor la presentación del cartel de la fiesta dado que es uno de los momentos más esperados del calendario de la ciudad. Al hablar de las novedades de este año, Recasens ha explicado que «por aquellos caprichos de nuestro calendario Corpus nos coincide casi de lleno con la fiesta, ya que es del 19 al 22 de junio. Eso ha provocado que hemos encajado las actividades propias de las dos festividades».

Con respecto a los conciertos de Sant Pere 2025 actuarán: Koeman y Big Mouthers (13 de junio); Pèl de Gall y Germà Negre (14 de junio); Ros y Orquestra Maravella (25 junio); Punt de Malura, Peluxes, La Revista - Tributo enaMocedades y Nit de fer l'Índiu (26 de junio); Inxa Brass Band, , Quatrevents y Canya d'Or (27 de junio); Banda de la Fiesta Mayor, Festival Dan_tz Point, Orquesta Catalana, 32.ª Noche de Marcha, Verbena joven y Banda Neón y Dj Nàtura (28 de junio).

Barraques

Este jueves también se ha conocido el cartel de Barraques 2025 y todas las novedades de este año. Como cada año, los conciertos de Barraques se darán en el Parque de la Festa de Reus. Desde la Coordinadora se ha explicado que «como cada año apostamos por regenerar la imagen gráfica de barraques y en esta edición hemos querido resaltar el trabajo imprescindible del asociacionismo de las entidades de Reus para poder continuar con el proyecto». Es por eso que la imagen está relacionada con las hormigas y ha sido realizado por el reusense Ekaitz Sánchez.

Gracias a la colaboración de Barraques con Cases de la Música y la concejalía de Joventut, actuarán el grupo Gaviota. MP3, Magari y Torazinas.

El viernes 20 de junio actuarán Gavina. MP3, Maria Hein, La Sra. Tomasa y Svetlana. El sábado será el turno de Magari, Al·lèrgiques al Pol·len, Malifeta, Figa Flawas y Cactus. Mientras que el lunes lo harán Torazinas, Groggy Rude, Boikot y Sexenni.

Para comprar entradas y abonos se puede hacer a través de este ENLACE. Los abonos para los tres días cuestan 5 euros y las entradas para cada día 3 euros.

Dan_tz 2025



A la rueda de prensa también se ha presentado la primera edición en Reus del Festival Dan_tz, un laboratorio de proyectos y marca cultural que tiene como eje la música electrónica y de vanguardia. Es una propuesta de cariz internacional que se lleva a cabo en diferentes ciudades y a la cual se incorpora Reus a partir de este año. Se hará la noche de la verbena, el día 28 de junio, desde las 21:00 h hasta las 05:00 de la madrugada, en el Parque de Mas Iglesias.