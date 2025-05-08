Un centenar de farmacias recaudarán dinero para la Asociación de Alzhéimer

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Farmacia del Carrilet impulsa la campaña solidaria Guardioles per fer memòria para recaudar fondos a favor de la Asociación de Alzhéimer y otros trastornos neurocognitivos de Reus y Baix Camp. Con el fin de hacerlo, tanto en la Farmacia del Carrilet como en otras farmacias de municipios del Camp de Tarragona se han instalado huchas donde los clientes pueden hacer donativos, durante los meses de mayo y junio, que se destinarán íntegramente a la entidad. «El objetivo es hacer difusión de la entidad, que trabaja por toda la provincia, y también recoger todo el dinero posible», asegura el técnico de la Farmacia del Carrilet, Raúl Gómez.

Por su parte, la técnica encargada del laboratorio de la Farmacia del Carrilet, Carme González, explica cómo surgió la idea: «Me apunté a clases de baile y conocí a dos personas de la entidad, Rosa y Xesca, que nos explicaron la tarea que hacían. Tuvimos claro que queríamos colaborar con la asociación».

Con esta voluntad de echar una mano, Gómez considera que la farmacia es un buen punto para dar a conocer la tarea de asociaciones de este tipo: «La idea parte de la farmacia como comunidad. Somos un establecimiento comunitario dentro de nuestro barrio y esto nos sirve para llegar a la gente».

Una idea que no se ha querido limitar tan sólo en el Carrilet o en Reus y, por este motivo, durante los últimos meses han llevado a cabo un importante trabajo de comunicación con otras farmacias del territorio para que se sumen al proyecto. «Más de 100 farmacias en toda la provincia se han sumado. Ha sido un trabajo de ir puerta a puerta mañana y tarde y después de trasladar las huchas», comenta Carme González.

La ciudad que concentra la cantidad más grande de farmacias participantes es Tarragona con 41, seguido de Reus con 35, pero también se han apuntado farmacias de los municipios de Riudoms, Vallmoll, Vila-seca, Salou, Valls, Maspujols, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Castellvell del Camp, la Selva del Camp y Cambrils.

A pesar del importante despliegue territorial que se ha llevado a cabo, los organizadores no se marcan ningún objetivo concreto: «Nuestra voluntad no es conseguir una cantidad exacta, es recoger todo el dinero que se pueda. La sensación que tenemos cuando tratamos con la gente de la asociación es que si das 600 euros está bien y si son 5 euros también, la cuestión es el gesto de ayudar». Para los interesados en colaborar se puede conocer cuáles son las farmacias adheridas al proyecto a través de la página web farmaciadelcarrilet.com/memodiola/.

La asociación

La Asociación de Alzhéimer y otros trastornos neurocognitivos de Reus y Baix Camp ofrece varios servicios para dar soporte y atención especializada a las personas que sufren algún tipo de deterioro neurocognitivo. El técnico de la Farmacia del Carrilet destaca que es la única asociación que ofrece tratamientos no farmacológicos para el alzhéimer en toda la provincia de Tarragona: «El mundo de las farmacias y el social están muy ligados, porque escuchamos y damos apoyo a las personas. Cada uno desde su punto de vista, nosotros desde la vertiente farmacológica y ellos desde la perspectiva no farmacológica».

Incluso, Gómez va más allá y se atreve a afirmar que «hoy día diría que el tratamiento no farmacológico tiene un 60% de importancia. Si no tienes el apoyo de una asociación o un familiar, por mucho que te mediques estás solo». «Recuerdo que un día llamamos a una farmacia que no quiso participar porque guardaba el rencor de que hace 12 años a la farmacéutica nadie la ayudó cuando su padre tuvo alzhéimer y murió. Por estas personas quiero que el proyecto salga adelante», sentencia Raúl Gómez.