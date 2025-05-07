Reus organiza la IIa Feria de Brujas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Asociación Cultural Reus Medieval ha organizado la segunda edición de la Feria de Brujas de Reus en el paseo Sunyer de Reus para los próximos días 23, 24 y 25 de mayo. Esta feria quiere seguir poniendo de manifiesto el pasado histórico de la ciudad de Reus, en relación a la caza de brujas que se llevó a cabo entre los siglos XV y XVI en la ciudad. El acontecimiento volverá a contar con la colaboración del Ayuntamiento de Reus, en concreto, de las Concejalías de Medio Ambiente y Sostenibilidad y de Relaciones Ciudadanas.

La Feria contará con talleres relacionados con la astrología, las constelaciones, mercados, ponencias diversas o pasacalles infantiles. Otras actividades de las que se podrá disfrutar son la venta de productos de artesanía, de artesanía alimentaria, de restauración, de productos de proximidad y toda una serie de actividades itinerantes que dinamizarán la ciudad durante todo el fin de semana.

La feria está dirigida a todos los públicos pero muy especialmente al público infantil ya que también habrá toda una serie de actividades dirigidas a los niños como atracciones infantiles ecológicas, juegos de mesa de madera gigantes, cuentacuentos, talleres, etcétera.

Desde la organización ponen de manifiesto la importancia de consolidar esta feria que tiene el reciclaje y la sostenibilidad como eje vertebral, con la intención de contribuir a la implementación de hábitos saludables a las generaciones futuras para convertirse en una sociedad más ecológica, ambiental y sostenible. Al mismo tiempo, la Feria de Brujas, reivindica la importancia del tejido asociativo y la contribución de las entidades y su colaboración en proyectos de ciudad que hacen que la sociedad avance de una manera más justa y socialmente más comprometida.