Limpieza vial (318), jardinería (202), aguas y plagas (189), pavimento y aceras (181) y recogida de basura (157) son las cinco cuestiones que más quejas y sugerencias suscitan entre la ciudadanía. El Ayuntamiento de Reus registró 2.250 reclamaciones en 2024 a través de los diferentes canales habilitados —como el Buzón Ciudadano o el teléfono de atención 010. Las preocupaciones de la población se centran, sobre todo, en el estado de las calles.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus (FAVR), Marcos Massó, comenta que la limpieza es una queja recurrente y reconoce que «ver la ciudad sucia da angustia», pero alerta que «no es porque el 100% de la culpa sea de quien tiene que hacerlo». «Hay un poco de culpa de cada uno: el día que nos damos cuenta de que nuestra segunda casa es la misma ciudad de Reus, la tendremos limpia y cuidada», asevera.

Massó fue, entre el 2011 y el 2015, concejal de Medio Ambiente en el consistorio y reflexiona que «la limpieza la tenemos que hacer entre todos». «Si no tengo cuidado y no me procuro en no ensuciar la calle, por mucha gente que haya limpiando y recogiendo los desperdicios, será muy difícil tener una sociedad y, en consecuencia, una ciudad limpias», apunta.

De hecho, el mismo Ayuntamiento ha clasificado 134 de las quejas y sugerencias recibidas el año pasado como problemas relacionados con el civismo. Por todo ello, el presidente de la FAVR considera que se trata de un tema de «afecto» por la capital del Baix Camp en que es necesario «colaborar e intentar entre todos que la ciudad esté neta».

Por otra parte, el portavoz vecinal asegura que la otra gran preocupación de la población es «la inseguridad», en concreto, por factores como las ocupaciones de pisos y la movilidad —la velocidad de circulación o, también, «hoy día empieza a preocupar un poco el tema de los patinetes, que pasan por donde quieren y a una velocidad increíble»-. En esta línea, hay que recordar que el equipo de gobierno trabaja para alcanzar el compromiso de llegar a los 182 agentes de la Guardia Urbana lo antes posible.

Hacienda es un ámbito que provoca incertidumbre y en que hay desconocimiento y, por eso, se registraron 91 comentarios al respecto. Fue, también, el área que más actuaciones generó a la Sindicatura Municipal de Agravios, que se encarga de defender los derechos de los ciudadanos y facilitar su relación con el consistorio. La síndica, Anna Civit, explica que las quejas y consultas respondían a cuestiones como los impuestos, el padrón o la responsabilidad patrimonial. Buena parte de la intranquilidad provenía del «retraso de las respuestas».

La concejalía de Servicios a las Personas y Derechos Sociales fue la segunda que más movimiento causó, si bien Civit advierte que «es un problema que no es tan sólo del Ayuntamiento». Menciona que hay quejas «que somos conscientes, muy habladas con la concejalía, y se va haciendo todo lo que se puede», aunque «muchas veces va ligado a la administración autonómica». De nuevo, con este contexto, la población se encuentra con que la burocracia «no es rápida», hecho que alarga los trámites y las situaciones de vulnerabilidad.

En total, el año pasado, la Sindicatura Municipal de Agravios abrió 230 expedientes: 134 fueron quejas; 90, consultas; y 6, directamente actuaciones de oficio. Estos últimos casos acostumbran a estar vinculados con aspectos de la vía pública, como el mal estado de una acera o la presencia de voluminosos en la calle.