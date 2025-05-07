firaReus Events acoge la 1.ª edición de la Feria ÀPAT Costa Daurada y Terres de l'Ebre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Feria ÀPAT Costa Daurada y Terres de l'Ebre llega a firaReus Events, del 10 al 12 de mayo. Productores, distribuidores, restauradores y profesionales del sector gastronómico se reunirán en un espacio dedicado a la gastronomía de calidad y la innovación alimentaria para hacer bandera de los productos de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre a través de diferentes actividades, como showcookings, talleres o degustaciones.

La muestra gastronómica incluirá unas jornadas abiertas al público general, programadas por el sábado, de 16 a 22 h y domingo, de 11 a 16 h. Estas se centrarán en el descubrimiento y degustación de productos de proximidad a través de catas, presentaciones y actividades divulgativas.

Entre las actividades destacadas habrá una cata de café con El Rusc, una sesión sobre los beneficios de la miel artesanal, la presentación de la Guía de los Mejores Aceites de Cataluña y una cata sensorial de Avellanas de Reus, entre otros. El Hub Foodtech & Nutrition también participará en la Feria ÀPAT a través de un taller de hábitos saludables, programado para el sábado, 10 de mayo, a las 19.15 h.

El concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento y consejero delegado de REDESSA, Josep Baiges, ha explicado que «desde el Hub Foodtech & Nutrition trabajamos el sector agroalimentario desde todos los escalones de su cadena de valor. Este año, además, nos hemos adherido al programa de la Región Mundial de la Gastronomía que trabaja para poner en valor el patrimonio agroalimentario y culinario catalán. Tiene todo el sentido que demos apoyo a iniciativas como la Feria ÀPAT que también están alineadas con estos objetivos».

En el marco de la feria, también se ha programado el I Encuentro Profesional de la gastronomía y el producto de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre. Se trata de una jornada dirigida a profesionales de la hostelería, la restauración las tiendas y las instituciones de Cataluña que tendrá lugar el lunes 12 de mayo, de 11 a 19 h. El encuentro, impulsado por la Federación de Asociaciones de Empresas de Hostelería de la Provincia de Tarragona (AEHT), incluirá una exposición de productos de proximidad, demostraciones culinarias con chefs reconocidos y un espacio de networking, donde destacadas personalidades del sector gastronómico debatirán sobre el presente y el futuro de la cocina y el producto de proximidad.

Las inscripciones, tanto de particulares como para profesionales, son gratuitas y se pueden hacer a través de la web de Fira ÀPAT.