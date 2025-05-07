La CUP presenta una instancia contra el traslado de la estación de bus de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El grupo municipal de la CUP en Reus presenta instancias previas de alegaciones formales en contra del traslado de la estación de buses al Parque de Mas Iglesias tanto al Ayuntamiento de Reus como a la Generalitat de Catalunya.

Según explicó la portavoz de los cupaires en Reus, Mònica Pàmies, han llevado a cabo este camino porque actualmente el proyecto todavía no ha entrado en fase de alegaciones. «Nos comprometimos desde el primer día a trabajar para intentar revertir esta obra, Reus es una de las ciudades con menos zona verde por habitante en toda Cataluña», aseveró Pàmies.

La instancia presentada se divide en cuatro ejes principales; impactos sobre la movilidad, sobre el medio ambiente y la salud de la población, sobre el patrimonio cultural y sobre la seguridad. Con el fin de elaborar este documento, los anticapitalistas han recurrido los servicios jurídicos de expertos externos para que se encarguen de fundamentar y argumentar sus denuncias.

Con respecto a la movilidad, Pàmies argumentó que este nuevo lugar «obligará a todos los buses a transitar por una zona que ya está muy transitada, como la calle Jaume Vidal i Alcover, la rotonda de President Macià, la avenida de Bellissens y la rotonda de la N-340».

Por otro lado, en cuanto a la cuestión medioambiental, los cupaires valoraron que la nueva ubicación «no aleja el tráfico constante de autobuses con respecto a la zona residencial, con la contaminación acústica y ambiental que supone, afectando tanto la estancia de las personas que visiten el Parque como la comunidad educativa de la escuela, el instituto y el próximo jardín de infancia». Además, Pàmies también denunció que esta nueva infraestructura supone la tala de una parte importante del arbolado de la zona.

Por otra parte, uno de los puntos que alegan es el supuesto daño patrimonial que comportaría la construcción de la estación de autobuses contra el Centro de la Imagen Mas Iglesias (CIMIR), el cual está catalogado como bien cultural de interés local. «Entendemos que la protección no se limita tan sólo al edificio en sí, sino a todo el perímetro en torno al edificio», apuntó la portavoz de la CUP.

Y finalmente en el apartado de seguridad los cupaires pusieron en duda que fuera una buena idea colocar una estación de buses en un lugar que, según el DUPROCIM, está dentro de una zona con un problema de seguridad grave. «Por las vías del tren pasan materiales químicos, explosivos, inflamables y tóxicos y se determina un perímetro a ambos lados de la vía de 300 metros como zona de seguridad para evitar la concentración de personas. Entendemos que una estación de buses no puede estar dentro», sentenció la concejala.