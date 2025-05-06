La tercera ‘Reus 1900. Fiesta modernista’ se celebrará del 10 al 12 de octubre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La fiesta de recreación histórica y de descubrimiento del patrimonio, Reus 1900. Fiesta modernista, ya ha fijado las fechas para su tercera edición, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de octubre de 2025. Será el tercer año consecutivo que la Agencia Reus Promoción y la Casa Navàs juntan esfuerzos para sacar adelante un acontecimiento que ya se ha consolidado en el calendario festivo de la ciudad.

Con la voluntad de devenir una celebración que siga haciendo partícipe al conjunto de la ciudadanía, y para garantizar la participación del amplio tejido asociativo de la ciudad, la fiesta modernista hace de nuevo un llamamiento a todas aquellas asociaciones y entidades que quieran sumarse proponiendo y organizando alguna actividad.

Así pues, se abre un periodo para que los colectivos que lo deseen puedan hacer llegar sus propuestas, antes del 20 de mayo, a través del correo electrónico reus1900@casanavas.cat. Posteriormente la organización valorará las actividades propuestas y estudiará su idoneidad para ser incluidas dentro del programa de actos.

Como en las anteriores ediciones, la Reus 1900. Fiesta modernista anima a sus visitantes a vestirse con la indumentaria típica de la época durante los días que dura la celebración. Es por eso que, al igual que ya hizo el año pasado, próximamente se impulsarán 2 talleres de dos sesiones cada uno de confección de vestidos modernistas que se llevarán a cabo en la Casa Navàs: el primer taller será los días 8 y 15 de mayo y el segundo taller será los días 22 y 29 de mayo con los horarios de 17:30h a 19.30h. El precio de estos talleres es de 5€ por taller y persona.