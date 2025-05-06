Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Castell del Cambrer acogió ayer por la noche la inauguración de la exposición con motivo del centenario del nacimiento de Josep Maria Baiges i Jansà, uno de los artistas más polifacéticos que ha pisado Reus, que se alargará hasta el 10 de mayo. El hecho de que Baiges era un todoterreno se demostraba sólo acceder al edificio; en un lado, su vertiente como dibujante, en el otro lado, las obras pictóricas.

Entre estas últimas, había una de las piezas más interesantes de la exposición; la Omnipot`rncia, conocida por su similitud con el Sant Crist de la Creu que Salvador Dalí pintó posteriormente. Al ascender al piso superior del edificio a los asistentes, que no tardaron en llenar la sala, descubrían las otras facetas de Josep Maria Baiges como caricaturista, decorador, cineasta y compositor. «Empiezas a mirar las diferentes facetas y piensas en quedarte con el Baiges acuarelista, después con el Baiges diseñador y así hasta que no sabes con qué Baiges te quedas, porque todos son muy buenos», reconoció el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Reus, Daniel Recasens.

El hijo pequeño de Josep Maria Baiges y concejal del Ayuntamiento de Reus, Josep Baiges, fue el centro de atención de los asistentes en todo momento, interesados por la obra de su padre. Al llegar la hora indicada, los visitantes de la exposición se congregaron en la sala superior para que el concejal les dirigiera unas palabras a la vez que sonaba Peret Ganxet, el himno sardanista de la ciudad que compuso Josep Maria Baiges i Jansà. «Queremos enseñar todas las caras como pintor, decorador, diseñador, publicista, músico, compositor y no acabaríamos», comentó Baiges hijo.

Además, la familia Baiges presente se atrevió a compartir una interioridad con los asistentes, y era la manera de recibir las visitas en casa; cantando la canción compuesta por Josep M. Baiges i Jansà con motivo de las Fiestas de los Barrios de Riudoms, A casa tenim convidats! Entonces, acompañados por el sonido del acordeón de Maria Montserrat Baiges, hija también de Josep M. Baiges, los miembros de la familia Baiges presentes entonaron el canto para recordar con añoranza a un artista único por sus habilidades todoterreno.