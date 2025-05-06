El ciclo Primavera en el Cementerio, entre las mejores actividades del ‘IX Concurso de Cementerios de España’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ciclo Primavera en el Cementerio General de Reus ha sido escogido como finalista en la categoría de Mejor Actividad de Portes Obertes del IX Concurso de Cementerios de España 2025 que organiza la Revista Adiós. Hay que recordar que esta publicación ya otorgó en el pasado varias distinciones en el Cementerio General de Reus, la más destacada de todas cuando fue galardonado como Mejor Cementerio del Estado Español el año 2024.

Un comité de expertos ha hecho una primera selección de tres finalistas y, a partir de ahora se ha abierto un periodo de votación popular para escoger el ganador. Esta votación estará abierta hasta el día 4 de junio a través de la página web www.revistaadios.es. En el caso del Cementerio General de Reus, el jurado de expertos ha evaluado la propuesta reusense como finalista junto con dos otras candidatas de Cádiz y Còrdoba. Del ciclo Primavera de Reus, el jurado destaca su «enfoque innovador y su éxito en la divulgación de la riqueza histórica y artística de este espacio funerario».

Desde la publicación también consideran que a través de este ciclo de Primavera, que este año celebra su tercera edición, el Cementerio de Reus «ha conseguido posicionar como una propuesta cultural destacada en el calendario local». «Con actividades como conferencias históricas, charladas sobre rituales funerarios o conciertos, este ciclo ofrece una experiencia enriquecedora que une historia, arte y música en un contexto único», añaden.

El ciclo Primavera 2025

Este año el ciclo Primavera en el Cementerio General de Reus suma la tercera edición de un programa que, poco a poco, ha ganado en número de actividades y con variedad con el paso de los años. El ciclo empezó el pasado 1 de abril con una conferencia histórica sobre La batalla de l'1 de març de 1838 entre liberals i carlistes, que fue a cargo de Pilar Riera, del Centro de Estudios Pere Virgili de Vilallonga del Camp. Continuó con una charla sobre arquitectura el 29 de abril, a cargo del arquitecto reusense Anton Maria Pàmies, en que habló sobre los mausoleos del Cementerio General de Reus a través de los proyectos de que se han conservado en el Archivo Municipal de Reus.

El ciclo continúa hoy martes 6 de mayo con la tercera de las actividades programadas, una charla Rituales funerarios: el caso de la sociedad catalana, a cargo de Laia Merino, antropóloga y coordinadora del Crematorio Municipal de Reus. El siguiente acto será un diálogo con la psicóloga y psicoterapeuta los Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Mar Pérez, el martes 27 de mayo, para hablar sobre el luto. Seguido de este, se llevará a cabo la sesión musical de Músiques al Bosquet, el martes 17 de junio. Este año irá a cargo de Anna Amigó, con el arpa, que presentará la obra El cançoner R-Evolucionat. Y, para acabar, las visitas diurnas al Cementerio, a cargo de la gestora cultural Raquel Ferret, el domingo 22 de junio.

Otras distinciones

El Cementerio General de Reus ya ha sido reconocido en el pasado con destacados galardones en esta convocatoria estatal en pasadas ediciones, como el reconocimiento como Mejor Cementerio del Estado Español del año pasado. Además, también se recibieron distinciones destacadas en la categoría de Mejor Monumento funerario con el Panteón General Prim, el año 2022, o por las Fosas Históricas, el año 2024.