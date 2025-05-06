Solidaridad
La Carrera de las Mujeres de Reus consigue una recaudación récord con 38.441,51 euros
La prueba reunió a más de 200 personas que salieron de la plaza Llibertat
Cifra récord de recaudación en la 13.ª edición de la Carrera de las Mujeres de Reus que ha conseguido recoger 38.441,51 euros gracias al empuje del programa de actividades previas a la carrera, denominado Reus es Rosa, y a la participación de 200 mujeres más que que lo han hecho posible con su inscripción.
El tardeo con una DJ, celebrado el sábado 3 por la noche por la tarde, con la venta del vaso solidario consiguió recaudar 765 euros. Otras actividades que han contribuido han sido la promoción del dorsal 0 habilitado en la web y a través de la red de comercios del Tomb y la Unió de Botiguers de Reus.
La cifra se ha entregado íntegramente a la Liga contra el Cáncer de las Comarcas de Tarragona y Terres de l'Ebre y al Servicio de Epidemiología y Prevención del Cáncer del Hospital Universitario Sant Joan de Reus para que vaya destinada a dar apoyo al enfermos oncológicos y a sus familiares, favorecer la educación en cuestiones relativas al cáncer y fomentar al voluntariado, entre otros.
El concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, ha valorado la contribución del programa solidario Reus es Rosa al acontecimiento y ha manifestado que «esperamos consolidar en las próximas citas este programa solidario para movilizar Reus en favor de la salud, la investigación y el apoyo a las personas afectadas por el cáncer».
La Carrera de las Mujeres es una de las actividades deportivas y solidarias más populares en la ciudad de Reus. La anterior edición, la del 2024 consiguió recaudar 33.864 euros y el anterior, en el 2023, 27.374 euros. Uno cifra que se supera año tras año gracias a la solidaridad no sólo de las participantes sino también de todas las personas que hacen su donación a través del dorsal 0 y también este año participando en los actos paralelos.
Una cita especial
Como en los últimos años, la carrera ha hecho salida y llegada a la plaza de La Llibertat y la distancia a recorrer ha sido de 5km por el habitual circuito de las ediciones anteriores. La marea de color rosa ha disfrutado de un día soleado y de una temperatura primaveral muy agradable. Les 3000 inscripciones adultas y las 250 destinadas a los niños y niñas se agotaron días antes del acontecimiento, confirmando un año más una participación e implicación de la ciudadanía reusense de récord.